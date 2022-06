Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (10.06.2022/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die jüngsten Aussagen von der EZB würden Wachstumssorgen schüren und damit zum Wochenausklang europäische Bankenwerte wie die Commerzbank unter Druck setzen. Dabei habe sich deren Finanzchefin Bettina Orlopp jüngst durchaus zuversichtlich geäußert. Und Goldman Sachs sehe bei der zweitgrößten deutschen Bank weiterhin Kurspotenzial.Die US-Investmentbank habe zwar das Votum für die Commerzbank nach einer Fachkonferenz der US-Investmentbank auf "neutral" belassen, aber zugleich auch das Kursziel von 9,70 Euro bestätigt. Demnach hätte der Titel noch rund 25 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau.Das Management habe erläutert, dass die wahrscheinlichen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank positive Auswirkungen auf die Finanzlage der Bank haben dürften, habe Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Jedoch sollten die positiven Effekte in diesem Jahr noch begrenzt sein.Finanzchefin Bettina Orlopp habe indes die strategischen Ziele klar benannt und dabei auch vorsichtigen Optimismus versprüht. "Unser Hauptziel ist, in zu einem Rentabilitätslevel zurückzukehren, der wettbewerbsfähig ist", habe Orlopp am Donnerstag bei einer Branchenkonferenz gesagt. Erst dann könne über Investitionsmöglichkeiten nachgedacht werden. Gleichwohl habe die Commerzbank bereits umfassende Investitionsprogramme laufen, habe Orlopp erklärt und unter anderem auf Maßnahmen zu Modernisierung und Digitalisierung verwiesen. Eine Zinserhöhung der EZB wäre gut für die Commerzbank, da das Institut sehr "zinssensibel" sei.Die Commerzbank-Aktie verliere am Freitag 2,8 Prozent und damit nicht ganz so stark wie der europäische Branchenindex Euro Stoxx Banks, der mehr als vier Prozent einbüße.Das Papier breche durch die erst neulich eroberte Unterstützung bei acht Euro. Könne diese Marke im Laufe des restlichen Handelstages nicht wieder eingenommen werden, würden die Horizontalen zwischen 7,40 Euro und 7,65 Euro den nächsten Support aufspannen. An den langfristig - mit Blick auf die steigenden Zinsen - guten Aussichten für die Commerzbank ändere sich indes nichts.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt in jedem Fall dabei, beachtet jedoch den Stopp-Kurs bei 6,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2022)(Mit Material von dpa-AfX)