Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,54 EUR -0,31% (13.07.2020, 13:35)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,548 EUR -0,92% (13.07.2020, 13:42)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (13.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im Zuge des Doppelrücktritts an der Spitze der Commerzbank würden auch immer mehr Details zu den Sparplänen bekannt, die der noch amtierende CEO Martin Zielke habe ausarbeiten lassen. Was nur Gerüchte seien und was nicht, werde sich erst in der Zukunft zeigen. Klar sei, dass die Sanierung tiefgreifend sein müsse, um die Aktionäre zu überzeugen und die Commerzbank langfristig wieder flott zu machen. Anscheinend schrecke man dabei auch nicht davor zurück, im Kerngeschäft massiv den Rotstift anzusetzen. Die Aktie stehe dagegen kurz vor dem Bruch einer wichtigen Chart-Marke.Das "Handelsblatt" wolle von mehreren mit dem Thema vertrauten Personen erfahren haben, dass im Firmenkundengeschäft 1.000 Stellen auf der Kippe stünden. In diesem Bereich sei die Bank Marktführer und habe weiter expandieren wollen. Noch Ende 2019 habe es konkrete Pläne gegeben.Der ehemalige Firmenkundenchef Michael Reuther habe damals gesagt, man wolle in Deutschland 150 neue Vertriebsmitarbeiter einstellen. Zudem sollte das Geschäft in einigen europäischen Nachbarländern ausgebaut werden. Bis 2023 habe man dort rund 1.000 Neukunden gewinnen wollen. Daraus werde wohl vorerst nichts.Konzernweit sollten 10.000 Stellen in Gefahr sein, hauptsächlich in den Filialen und in der Zentrale in Frankfurt im Back-office. Aber anscheinend auch im Firmenkundensegment. Im Filialgeschäft könnte der Großteil der normalen Niederlassungen für immer geschlossen werden. Laut Insidern könnten nur noch 200 der 1.000 Filialen überleben. Bleiben könnten zudem 300 bis 400 Service Points, in denen aber nur wenige Mitarbeiter arbeiten würden. Unter dem Strich würden dann 500 bis 600 Anlaufpunkte für Commerzbank-Kunden verbleiben. Jedoch seien das bisher nur Planspiele.Fabian Strebin von "Der Aktionär" ist weiterhin positiv für die Commerzbank-Aktie gestimmt, der neue Stopp liegt bei 3,80 Euro. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: