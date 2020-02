Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,441 EUR +0,46% (05.02.2020, 09:06)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (05.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nachdem der MDAX-Titel von den positiv aufgenommenen Zahlen der Deutschen Bank zum vergangenen Jahr nicht habe profitieren können, sende die Aktie gestern ein Lebenszeichen. Die Commerzbank-Aktie gewinne mehr als vier Prozent. Neue Impulse könnten auch die eigenen Zahlen liefern. Nächste Woche öffne die Commerzbank ihre Bücher.Bereits bekannt seien die Ergebnisse der Tochter Comdirect, die integriert werden solle. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, was Hoffnung für den Gesamtkonzern mache. Die Schätzungen der Analysten seien zuletzt jedoch gesunken. Für das laufende Jahr werde auch kein Gewinnsprung erwartet.2020 sei das fünfte Jahr, in dem sich die Commerzbank im Umbau befinde. Die Erträge und Gewinne seien bisher nicht merklich gestiegen. Die Bewertung mit einem KGV von zehn für das laufende Jahr und elf für 2021 sei im europäischen Peergroup-Vergleich nicht günstig.Anleger sollten abwarten, ob es entscheidende Neuigkeiten zum Konzernumbau gibt, wenn kommende Woche die Zahlen vorgelegt werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,425 EUR +3,77% (04.02.2020, 17:35)