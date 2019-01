XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (10.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei gut ins neue Jahr gestartet. Jetzt sei auch die Diskussion um die Beteiligung des Bundes an der Commerzbank neu aufgeflammt.Vor zehn Jahren, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, sei der Staat mit annähernd 20 Mrd. Euro bei dem Geldhaus eingestiegen und habe 25% plus eine Aktie erworben. Der Frankfurter Bankenprofessor Martin Faust habe dazu gesagt: "Es wäre ein wichtiges Signal, wenn sich der Bund endlich zurückziehen würde. Der Bund hätte sich schon vor vier oder fünf Jahren zurückziehen sollen, als sich zeigte, dass sich die Commerzbank nach der Krise relativ gut entwickelte." Allerdings fehle bis heute eine Exitstrategie - auch weil insgesamt nicht klar sei, wohin sich die deutsche Bankenlandschaft entwickle.Doch ein Problem eines staatlichen Rückzugs könnte der Wert der Beteiligung sein. War das Aktienpaket vor zehn Jahren noch 5,1 Mrd. Euro wert, so sei es jetzt auf 1,20 Mrd.Euro eingedampft. Gegenüber dem "Tagesspiegel" habe ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums gesagt, man wolle für den Steuerzahler ein gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielen. "Wir stehen nicht unter Zeitdruck". Verschiedene Politiker hätten dennoch einen Ausstiegsplan gefordert. Die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Antje Tillmann, sehe die Beteiligung des Bundes nicht als Dauerzustand.Die Debatte um die Staatsbeteiligung bei der Commerzbank sei eng mit der Spekulation einer Fusion mit der Deutschen Bank verwoben. Ende letzten Jahres sei deutlich geworden, dass der Bund einen mittelfristigen Zusammenschluss unterstütze und dann seinen Anteil an der Commerzbank einbringen würde. Eine Fusion könnte schneller auf der Agenda stehen, als den Beteiligten lieb sei. Noch würden sich beide Institute in der Restrukturierung befinden. Greife jedoch eine ausländische Bank nach der Commerzbank oder verschlechtere sich die Situation bei der Deutschen Bank zusehends, könnte es zu einer Notfusion kommen.Anleger sollten die Commerzbank-Aktie meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: