Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,3475 EUR -4,79% (06.03.2020, 09:39)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,3975 EUR -5,08% (06.03.2020, 09:24)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (06.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die satten Gewinne vom Jahresbeginn seien bei der Commerzbank-Aktie passé. Schlimmer noch, der Kurs sei gestern auf ein neues Allzeittief bei 4,56 Euro gesunken. Im vorbörslichen Handel sei es heute bereits weiter bergab im freien Fall gegangen. Die Verluste würden sich im Handel ausweiten. Während für die starken Kursverluste die möglichen Folgen des Coronavirus verantwortlich seien, rüste sich die Commerzbank nun selbst für den Ernstfall.In London habe es diese Woche bei der HSBC den ersten Fall von Coronavirus gegeben. Die Hypo-Vereinsbank habe laut "Bloomberg" einen Verdachtsfall bei einem Dienstleister in München gemeldet. Somit scheine die Pandemie auch bei den Banken angekommen zu sein. Sie treffe das Virus gleich doppelt. Denn die Institute würden mit dem Zahlungsverkehr und der Abwicklung des Wertpapierhandels wichtige Funktionen in einer Volkswirtschaft erfüllen.Zum anderen würden sich Investoren vor den langfristigen Folgen für die deutschen Großbanken fürchten. Deutsche Bank und Commerzbank würden sich beide im Umbau befinden, bereits in wirtschaftlich guten Zeiten sei es ihnen schwer gefallen, Gewinne zu erzielen. Nun komme die Gefahr von faulen Krediten hinzu, die im Ernstfall einen Teil das Eigenkapital auffressen könnten.Auch die expansive Geldpolitik sei ein Problem: Würden die Banken schon jetzt mit den Negativzinsen kämpfen, so seien weitere Tiefs wegen der konjunkturellen Eintrübung nur eine Frage der Zeit. Damit würden die Einnahmen der Institute weiter dahin schwinden. Die Bafin betone, dass man in engem Austausch mit Banken und anderen Finanzmarktakteuren stehe, so das "Handelsblatt".Die Commerzbank sei gestern auf ein neues Allzeittief von 4,56 Euro gefallen. Doch das dürfte noch nicht der Tiefpunkt sein. Breite sich das Virus weiter aus, würden die Kurse der Bankaktien wohl unter Druck bleiben.Anleger greifen nicht in das fallende Messer und halten die Füße still, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: