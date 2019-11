Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (06.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank habe in den letzten Tagen deutlich zugelegt. Anlegern würden sich nun fragen, ob ein Kauf vor den Zahlen morgen noch Sinn mache. Doch große Impulse dürfte die Zwischenbilanz nicht bringen.Denn bereits am 28. Oktober habe der Konzern die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Dabei seien die Erwartungen des Marktes übertroffen worden: Das operative Ergebnis von 448 Millionen Euro habe klar über den Schätzungen der Analysten von 353 Millionen gelegen. Das Konzernergebnis von 294 Millionen Euro sei ebenfalls besser gewesen als erwartet.Die endgültigen Zahlen, die morgen veröffentlicht würden, dürften deshalb keine größeren Überraschungen bieten. Allerdings habe die Aktie in den letzten Tagen deutlich von der allgemein positiven Marktstimmung profitiert. Aus charttechnischer Sicht seien zuletzt mehrere Kaufsignale generiert worden: Der Abwärtstrend sei am Montag bei 5,45 Euro verlassen und die 50-Tage-Linie um 5,65 Euro geknackt worden. Kurzfristig könne die Aktie noch bis zur 200-Tage-Linie bei 6,33 Euro laufen.Die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal hätten die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Allerdings habe die Commerzbank diese im Vorfeld auch deutlich gedämpft. Somit könne von einer Trendwende keine Rede sein. Die Veränderungen durch die neue Strategie "Commerzbank 5.0" würden sich in den Zahlen auch noch nicht zeigen, denn erst Ende September habe es den Startschuss dafür gegeben.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät deshalb allen, die ihr Geld länger anlegen möchten, von der Commerzbank-Aktie ab. (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: