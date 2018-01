WKN Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (03.01.2018/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse der BNP Paribas:Die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) markierte am 25.Oktober 2017 nach einer längeren Aufwärtsbewegung ein Hoch bei 12,41 EUR, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetalle" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließenden habe sie einige Wochen konsolidiert. Am 8. Dezember sei der Aktienkurs über das Hoch bei 12,41 EUR nach oben ausgebrochen und anschließend auf 12,96 EUR geklettert. Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Bankwert sei gestern auf die Marke bei 12,41 EUR zurückgefallen und habe dort im Tagesverlauf wieder nach oben gedreht. Er habe sogar eine lange weiße Tageskerze ausgebildet.Damit bestehe die Chance, dass die Konsolidierung der letzten Tage zu Ende gehe. In den nächsten Tagen könnte es also zu einem weiteren Aufwärtsschub in Richtung 13,39 EUR kommen. Später wären sogar Kurse um 14,48 EUR möglich. Sollte es allerdings doch noch zu einem Rückfall unter 12,41 EUR kommen, würde sich das Chartbild etwas eintrüben. Aber erst ein Rückfall unter 12,03 EUR wäre ein klares Verkaufssignal.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:12,654 EUR +1,19% (02.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,698 EUR +0,15% (03.01.2018, 08:46)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001