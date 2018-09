WKN Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (20.09.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) charttechnisch unter die Lupe.Die letzten vier Monatskerzen würden sich bei der Commerzbank durch nahezu deckungsgleiche Monatstiefs bei knapp 8 EUR auszeichnen. Auf dieser Basis biete sich dem Banktitel im Tagesbereich die Chance auf Ausprägung einer klassischen Bodenbildung. Nachdruck verleihen würden diesem Szenario der Bruch des seit Januar bestehenden Baissetrends (akt. bei 8,94 EUR) sowie das jüngste Aufwärtsgap (8,99 EUR zu 9,03 EUR). Was aus charttechnischer Sicht allerdings noch fehle, sei ein Sprung über das Hoch vom Monatsultimo Juli/August bei 9,29 EUR, denn dadurch würde die diskutierte untere Umkehr letztlich abgeschlossen. Im Erfolgsfall winke ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 1,30 EUR, welches erstaunlich gut mit dem langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 10,59 EUR) harmoniere. Auf dem Weg in diese Region würden die horizontalen Barrieren bei rund 10 EUR ein wichtiges Etappenziel markieren. Als Absicherung biete sich im Ausbruchsfall die Kombination aus der angeführten Kurslücke und dem o. g. ehemaligen Abwärtstrend an. Ein solcher Stopp gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:9,491 EUR +2,64% (20.09.2018, 09:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,474 EUR +1,73% (20.09.2018, 09:50)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001