Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (19.11.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten Monaten sei die Commerzbank-Aktie zwischen 9,66 EUR auf der Ober- und 7,91 EUR auf der Unterseite hin und her gependelt. Die obere Begrenzung werde dabei durch die Glättungslinien der letzten 200 Wochen bzw. Tage (akt. bei 9,71/9,51 EUR) bestätigt. Mehr im Feuer stehe aktuell jedoch die untere Leitplanke. Insgesamt vier Mal habe die Aktie bei knapp 8 EUR nach oben gegendrehen können. Zusammen mit dem alten Abwärtstrend seit Anfang Januar (akt. bei 8,03 EUR) entstehe auf diesem Niveau eine extrem wichtige Kreuzunterstützung. Ein neues Verlaufstief würde die eingangs beschriebene Schiebezone nach unten auflösen und sollte deshalb ein neues Abwärtsmomentum nach sich ziehen. Im Fall einer negativen Weichenstellung markiere das Tief vom Februar 2017 (6,96 EUR) die nächste Unterstützung, ehe das Hoch von Anfang September 2016 (6,59 EUR) wieder auf die Agenda rücke. Für die Bullen gehe es indes zunächst darum, die angeführte Schlüsselunterstützung zu verteidigen. Eine wirkliche Entspannung trete aus charttechnischer Sicht aber erst bei einem Ausbruch aus der beschriebenen Schiebezone ein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:8,078 EUR -1,40% (16.11.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,139 EUR +0,17% (19.11.2018, 08:34)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001