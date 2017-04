ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (21.04.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":

Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.

An dem im letzten Jahr etablierten Widerstand bei 8,65 Euro sei das Papier des Frankfurter Finanzinstituts auch zuletzt wieder gescheitert. Die anschließende Korrektur könne aber prinzipiell noch als Konsolidierung im neu begonnenen Aufwärtstrend gewertet werden. Es gebe jedoch einen fundamentalen Haken, der aktuell gegen deutlich steigende Kurse der Commerzbank-Aktie spreche.

Ein zentrales Element der Wachstumsstrategie der Commerzbank AG sei nämlich das Zinsgeschäft. Eine Normalisierung der Renditen würde dem Finanzinstitut einen hohen Gewinnhebel eröffnen. Leider gebe es dafür im Moment keine Indizien. Die EZB gebe sich betont abwartend und die Marktrenditen würden wieder fallen. Hier liege ein wichtiger Schlüssel für die weitere Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie. Sollte sich in den nächsten Monaten entgegen der aktuell schwindenden Hoffnung doch eine baldige Zinsnormalisierung abzeichnen, würde der Titel mit hoher Wahrscheinlichkeit in zweistelliges Terrain vorstoßen. Das bleibe die spekulative Note eines Long-Investments, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2017)