ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (06.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Wie Bloomberg berichte (05.07.), erwäge der Finanzinvestor Cerberus den Aufbau einer Minderheitsbeteiligung an dem DAX-Konzern. Demnach wolle Cerberus dadurch an den verbesserten Aussichten in der europäischen Bankbranche partizipieren. Jedoch sei weder über die Höhe eines Engagements noch über die Commerzbank als Zielgesellschaft innerhalb des europäischen Bankensektors eine finale Entscheidung getroffen worden. Größter Einzelaktionär der Commerzbank sei mit über 15% weiterhin die Bundesrepublik Deutschland.Die Meldung dürfte im heutigen Handel der gesamten Branche Auftrieb geben. Von der Hoffnung auf eine geldpolitische Wende der EZB habe der DAX-Titel in den vergangenen Wochen bereits deutlich profitiert (3 Monate: +30%). Zwar deute sich eine solche Wende in Bezug auf das laufende QE-Programm nach den zuletzt getätigten Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi an, aber eine wirkliche Verbesserung der Ertragsperspektiven ergebe sich nach Meinung des Analysten erst durch eine Erhöhung des Einlagenzinssatzes (aktuell: -0,4%). Diese erwarte er frühestens zur Mitte des nächsten Jahres.Mit Blick auf die schwachen Ertragsperspektiven, die hohe Unsicherheit in Bezug auf die Schiffsfinanzierung sowie die nach wie vor unterdurchschnittliche Eigenkapitalrendite (RoE 2018e: 3,0%; Peer Group: 7,6%) sehe der Analyst momentan noch keinen Anlass für eine Neubewertung des Finanztitels.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,985 EUR +1,34% (06.07.2017, 11:09)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,038 EUR -0,34% (06.07.2017, 11:24)