ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (22.12.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse der BNP Paribas:Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF)Die Aktie der Commerzbank startete nach einem Tief bei 5,31 EUR im September 2016 zu einer starken Aufwärtsbewegung, welche sie bis 25. Oktober 2017 auf ein Hoch bei 12,41 EUR führte, wie es aus einer Veröffentlichung von "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe der Wert einige Wochen konsolidiert. Am 8. Dezember sei er über 12,41 EUR nach oben ausgebrochen. Damit habe sich ein Kaufsignal ergeben, das auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit September 2016 hingedeutet habe. Davon sei zwar in den letzten Tagen wenig zu sehen gewesen, aber immerhin habe sich die Commerzbank über 12,41 EUR etabliert.Die Commerzbank habe weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit September 2016. Die Ziele lägen bei 13,39 und später bei 14,48 EUR. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 12,41 EUR würde aber nicht in dieses bullische Szenario passen. In diesem Fall würde ein Rücksetzer in Richtung 10,98 EUR drohen. (Analyse vom 22.12.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,75 EUR -0,39% (21.12.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,704 EUR -0,15% (22.12.2017, 08:44)