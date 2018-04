ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (05.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Kleinere Gegenbewegung möglich - ChartanalyseNoch im Januar markierte das Papier des zweitgrößten deutschen Bankinstitutes Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ein Verlaufshoch von 13,82 Euro, kippte jedoch nur wenig später zur Unterseite ab und durchbrach infolge dessen den bis dato intakten Aufwärtstrend seit Juli 2016, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Rücksetzer auf die runde Marke von 10,00 Euro und die dort ansässige Horizontalunterstützung würden Händler in diesem Bereich offenbar an einer Stabilisierung basteln, die sich in einem deutlichen Kursaufschlag zeige.Das bisherige Chartbild sehe nach dem Test der Marke von 10,00 Euro recht vielversprechend aus, allerdings liege streng genommen noch kein tragfähiger Boden vor. Nach dem kürzlich vollzogenen Trendbruch komme es aber häufig zu einer Pullbackphase, der kurzfristig für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden könne und aus Sicht von wenigen Tagen eine ansehnliche Rendite einbringen könne. Trotzdem sollten die noch höheren Risiken bei einem direkten Long-Einstieg nicht außer Acht gelassen werden, weshalb ein Investment noch als spekulativ angesehen werden müsse.Ausgehend von einer kurzfristigen Erholungsbewegung könne ein erster Zielbereich in der Commerzbank-Aktie um 11,20 Euro abgeleitet werden. Darüber könnten schließlich das Niveau 11,73 Euro und somit der zuvor gebrochene Aufwärtstrend angesteuert werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.04.2018)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,54 EUR +1,89% (05.04.2018, 12:15)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,574 EUR +3,10% (05.04.2018, 12:00)