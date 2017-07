Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (05.07.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Jobabbau läuft schleppend an - AktiennewsMit einem Altersteilzeitprogramm will die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) einem Teil ihrer Beschäftigten den Weggang versüßen, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser Plan stoße in der Belegschaft allerdings auf wenig Gegenliebe. Ende Juni hätten gerade einmal 495 von 1.436 Mitarbeitern das Angebot angenommen, berichte die "Wirtschaftswoche". Bis Ende Juli könnten sich weitere 1.487 Arbeitnehmer für oder gegen das Programm entscheiden. Unter diesem Teil der Belegschaft habe es bisher nur 69 Zusagen gegeben, melede das Düsseldorfer Wirtschaftsmagazin. Die Commerzbank-Leitung dürfte mit deutlich mehr Interesse gerechnet haben.Bis Ende des Jahres 2020 solle die Zahl der Jobs bei der Commerzbank um 7.300 auf 36.000 sinken. Das Geldhaus habe betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen, wolle aber einvernehmlichen Lösungen wie dem Altersteilzeitprogramm "56plus" klar den Vorrang geben. Abfindungen, deren Höhe sich nach Tarifgruppe sowie nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit und der Altersteilzeit richten würden, sollten den Beschäftigten das Programm schmackhaft machen. Im Bestfall bekämen Mitarbeiter bis zu ihrem Ausscheiden 90 Prozent ihres letzten Nettogehalts.Wer geht, wird belohntBörsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,845 EUR +0,60% (05.07.2017, 12:18)