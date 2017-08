WKN Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (07.08.2017/ac/a/d)

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Mitten im Sommer werde ein spektakuläres Gerücht wahr: Der aggressive US-Hedgefonds Cerberus Capital steige bei der Commerzbank ein und werde größter Privataktionär. Die Commerzbank-Aktie laufe seit Monaten, obwohl das Geschäft der Bank schwer hinke - doch jetzt dürfte es erst richtig losgehen. Am Ende könnte die Bank an die Schweizer UBS verkauft werben.Fazit: Die Commerzbank kämpfe immer noch mit Geschäft und schwachen Strukturen. Der Aktienkurs aber sei gewaltig in Fahrt gekommen. Seit einigen Monaten sei die Commerzbank sogar der beste Performer im DAX. Für leitgeplagte Aktionäre ein völlig neues Gefühl. Getrieben were der Höhenflug aber nicht durch eine unsichere Turnaround-Geschichte und Sanierunsgstory, sondern durch ein großes Investorenmonopoly. Für spekulative Gemüter also eine heiße Konstellation. (Ausgabe 31 vom 06.08.2017)