XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,175 EUR -0,31% (02.08.2017, 10:24)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,113 EUR -0,87% (02.08.2017, 10:39)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (02.08.2017/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Commerzbank macht mehr Miese als erwartet - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) rutschte im zweiten Quartal in die roten Zahlen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Stellenabbau beschere hohe Kosten, aber was noch schwerer wiege: Auch die Geschäfte würden schlechter laufen.Die Kosten für den Abbau von Tausenden Stellen hätten die Commerzbank in die Verlustzone gedrückt. Unterm Strich sei im zweiten Quartal ein Verlust von 637 Millionen Euro angefallen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe das Haus noch einen Gewinn von 215 Millionen Euro ausgewiesen.Von Bloomberg befragte Analysten hätten "nur" ein Minus in Höhe von durchschnittlich 556 Millionen Euro auf der Rechnung. Entsprechend unterkühlt sei die Reaktion der Investoren ausgefallen: Der Anteilschein des DAX-Konzerns sei im frühen Handel an der Frankfurter Börse gegenüber dem Vortagesschluss um gut drei Prozent abgesackt.807 Millionen Euro habe das Geldhaus im zweiten Trimester allein für die Stellenstreichungen zurückgelegt, nachdem es sich mit den Betriebsräten auf die Konditionen dafür geeinigt habe. Die teilverstaatlichte Commerzbank habe im Herbst angekündigt, bis zum Jahr 2020 insgesamt 9.600 Vollzeitstellen zu streichen. An ihren Filialen halte sie dagegen fest.Aber auch im Tagesgeschäft sei es weniger gut als erhofft gelaufen: Der operative Gewinn sei von revidierten 351 auf 183 Millionen Euro gesunken. Die Erträge seien von 2,24 auf 2,07 Milliarden Euro zurückgegangen. Trotzdem solle es zum Jahresende zu einem "leicht positiven" Ergebnis reichen, habe die Bank mitgeteilt. Dazu würden allerdings Sondereffekte von 390 Millionen Euro beitragen. 220 Millionen Euro habe allein der Verkauf des Commerzbank-Towers an den südkoreanischen Samsung-Konzern erlöst. Die Bank bleibe aber Mieterin in dem höchsten Gebäude Deutschlands, das bisher einem Commerz-Real-Fonds gehört habe.Vorangekommen sei das Geldhaus bei der Kundenakquise. Seit dem Start des Umbaus im Oktober habe die Commerzbank mehr als eine halbe Million Kunden gewonnen, 100.000 habe die Tochtergesellschaft comdirect mit der Übernahme des Online-Brokers Onvista beigesteuert. "Im Kundenwachstum liegen wir über Plan, auch weil wir investiert haben", habe Vorstandschef Martin Zielke gesagt. "Bis sich das in Ertragswachstum niederschlägt, wird aber noch etwas Zeit vergehen."