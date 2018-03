ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (16.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Bären haben wieder das Feld übernommen - AktienanalyseDas Papier der zweitgrößten deutschen Bank, Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), korrigiert seinen vorherigen Kursanstieg bereits seit Mitte Januar aus und tut sich mit einer nachhaltigen Stabilisierung durchaus schwer, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Falle nun die bevorstehende Unterstützung weg, so müsse noch eine weitere Verkaufswelle zwingend eingeplant werden.Bis zum Anfang dieses Jahres habe sich die Aktie der Commerzbank äußerst bullisch präsentiert und einen Chart wie am Schnürchen gezogen hingelegt. Dabei hätten Käufer den Aktienkurs der Commerzbank bis auf ein Niveau von 13,82 Euro vorantreiben und damit sogar kurzfristig einen Anstieg über die 200-Tage-Durchschnittslinie vollziehen können. Doch Mitte Januar hätten wieder merkliche Verkäufe eingesetzt und das Papier wie erwartet auf 11,80 Euro runtergedrückt. Nach einer zwischengeschalteten Erholung bis rund 13,15 Euro im abgelaufenen Monat hätten Bären wieder das Feld übernommen und würden die Notierungen sogar bis auf das Unterstützungsniveau um 11,66 Euro abwärts drücken. Dieses stelle nun den letzten markanten Support vor einem weiteren Verkaufsakt dar und könne bei einem nachhaltigen Unterschreiten für den Aufbau von sehr kurzfristigen Short-Positionen herangezogen werden. Anschließend sollte das Investment bei der Commerzbank-Aktie aber recht schnell wieder gedreht werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,904 EUR +0,52% (16.03.2018, 11:12)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,908 EUR +0,57% (16.03.2018, 11:27)