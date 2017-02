ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (09.02.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Das Q4-Nettoergebnis habe seine Prognose deutlich übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch wenn die Zahlen teilweise von Einmaleffekten begünstigt worden seien, habe ihn die Qualität der Q4-Zahlen insgesamt überzeigen können. Als erfreulich werte Rießelmann, dass sich die Dynamik beim Rückgang des Zinsüberschusses im Segment Privat- und Unternehmerkunden verlangsamt habe. Nichtsdestotrotz lasse sich ein weiterer Erlösrückgang nicht verhindern. Zudem werde die laufende Restrukturierung die Ergebnisentwicklung belasten. Entsprechend vage falle der Ausblick für 2017 aus. Darüber hinaus bestehe offenbar weiterhin eine hohe Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Engagement in der Schiffsfinanzierung. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 nach unten revidiert.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Commerzbank-Aktie bestätigt und das Kursziel von 7,20 auf 7,30 Euro erhöht. (Analyse vom 09.02.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,50 EUR -3,05% (09.02.2017, 10:51)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,509 EUR -3,28% (09.02.2017, 11:08)