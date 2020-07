Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,515 EUR +0,87% (14.07.20 09:02)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (14.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel stehe vor wichtigen charttechnischen Marken. In den vergangenen Tagen habe die Commerzbank-Aktie bereits kontinuierlich zulegen können, was auch die Analysten wieder auf den Plan rufe. Nachdem bereits am vergangenen Freitag das Analysehaus Cheuvreux sein Kursziel anpasste, folge heute Jefferies.Das Kursziel für die Commerzbank-Aktie sei von 3,90 auf 4,40 Euro erhöht, das Rating aber auf "hold" belassen worden. Eine erfolgreiche Restrukturierung würde einen fairen Kurs von 6,40 Euro rechtfertigen, so Analystin Martina Matouskova.Mit ihrem Kursziel liege Frau Matouskova auf Linie mit dem Analystenkonsens. Der erwarte für die nächsten zwölf Monate im Durchschnitt einen Kurs von 4,33 Euro. Die 26 von Bloomberg gelisteten Analyten würden mehrheitlich plädieren bei der Aktie dabei zu bleiben. Dabei habe Cheuvreux mit sieben Euro das höchste Kursziel ausgegeben, gefolgt von der Berenberg Bank mit 6,40 Euro.DER AKTIONÄR sei optimistischer als die Mehrheit der Analysten und habe ein Kursziel von 7,00 Euro festgesetzt. Der Großteil der Experten habe bisher die Fortschritte, die das Finanzinstitut bei einer ernsten Sanierung machen könne, nicht eingepreist. Deshalb sei das Potenzial für die Commerzbank-Aktie höher als der Analystenkonsens mit 4,33 Euro glauben machen wolle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,533 EUR -0,46% (13.07.2020, 17:35)