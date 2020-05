Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 5,00 Buy HSBC Johannes Thormann 05.05.2020 3,10 Underweight Morgan Stanley Magdalena Stoklosa 04.05.2020 3,90 Hold Jefferies Martina Matouskova 29.04.2020 2,50 Reduce Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 23.04.2020 3,50 Neutral Citigroup Nicholas Herman 23.04.2020 5,20 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 22.04.2020 3,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 21.04.2020 4,00 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 16.04.2020 3,40 Reduce Oddo BHF Jean Sassus 15.04.2020 3,60 Neutral UBS Daniele Brupbacher 03.04.2020 4,30 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 01.04.2020 3,50 Halten Nord LB Michael Seufert 31.03.2020 3,50 Verkaufen Independent Research Jan Lennertz 26.03.2020 2,70 Verkaufen DZ BANK Markus Mischker 18.03.2020

Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,20 EUR -1,26% (11.05.2020)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (12.05.2020/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) vor Quartalszahlen zu? 5,20 oder 2,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG wird am 13.05.2020 ihre Zahlen für das erste Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Jernej Omahen, in einer Branchenstudie vom 22.04.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "neutral"-Empfehlung für den Titel mit einem Kursziel von 5,20 Euro bestätigt. Bei den europäischen Großbanken mit Investmentbanking-Sparte sollte sich der Anlegerfokus weniger auf die anstehenden Quartalszahlen richten, als vielmehr auf die Ausblicke vor dem Hintergrund der Corona-Krise, so der Analyst. Die Erträge im Investmentbanking sollten im ersten Jahresviertel um durchschnittlich rund 5% gestiegen sein.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 2,50 Euro. Analyst Tobias Lukesch hat den Titel in einer Analyse vom 23.04.2020 weiterhin mit dem Rating "reduce" bewertet. Das Kursziel wurde bei 2,50 Euro belassen. Wegen Bewertungsverlusten und Rückstellungen für risikobehaftete Anlagen dürfte die Bank einen Verlust ausweisen, so Lukesch. Dank des Neugeschäfts dürften gleichzeitig aber die Nettozinseinnahmen zulegen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,18 EUR -1,24% (12.05.2020, 08:19)