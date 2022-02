Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 8,70 Equal Weight Barclays Amit Goel 18.02.2022 11,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Goy 18.02.2022 9,70 Halten DZ BANK Timo Dums 17.02.2022 7,00 Neutral UBS Daniele Brupbacher 17.02.2022 8,30 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 17.02.2022 7,40 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 17.02.2022

Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,70 EUR -6,26% (28.02.2022, 08:13)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,13 EUR +8,82% (25.02.2022)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (28.02.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 11,00 oder 7,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 17.02.2022 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. Februar zu entnehmen ist, sei die Commerzbank 2021 in Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich habe ein Jahresüberschuss von 430 Millionen Euro gestanden - trotz eines teuren Konzernumbaus und zusätzlicher Belastungen bei der polnischen Tochter mBank. Damit habe der Frankfurter MDAX-Konzern deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet verdient."2022 wird ein entscheidendes Jahr bei der Umsetzung unserer Strategie", habe Vorstandschef Manfred Knof am Donnerstag in Frankfurt angekündigt. "Wir wollen an das erfolgreiche Kundengeschäft des vergangenen Jahres anknüpfen und den Konzerngewinn auf mehr als eine Milliarde Euro steigern. Damit streben wir für das Geschäftsjahr 2022 die Zahlung einer Dividende an."2020 habe das Institut, dessen größter Anteilseigner der deutsche Staat sei mit rund 2,9 Milliarden Euro Minus den größten Verlust seit der Finanzkrise 2009 verbucht. Der zum 1. Januar 2021 als Sanierer angetretene Knof wolle die Commerzbank mit einem verschärften Sparkurs nachhaltig zurück in die Erfolgsspur führen. Der Vorstand habe sich vorgenommen, bis Ende 2024 die Zahl der Vollzeitstellen von ursprünglich etwa 39.500 auf 32.000 zu verringern. Die Zahl der Filialen in Deutschland werde von 790 auf 450 fast halbiert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von der Deutschen Bank, Benjamin Goy, in einer Analyse vom 18.02.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "buy"-Empfehlung bestätigt und das Kursziel von 10,00 auf 11,00 Euro angehoben. Die Zahlen und der Ausblick hätten sein Vertrauen in einer von der Ertragsdynamik gestützte Profitabilitätssteigerung, Kapitalausschüttungen und den Rückenwind durch steigende Zinsen noch verstärkt, so der Analyst. Wegen dieser drei Punkte habe er die Aktie jüngst bereits hochgestuft - nun habe er seine bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen weiter nach oben geschraubt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick: