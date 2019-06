Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 8,75 Overweight J.P. Morgan Kian Abouhossein 22.05.2019 7,40 Neutral UBS Daniele Brupbacher 17.05.2019 10,40 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 13.05.2019 7,50 Sector perform RBC Capital - 10.05.2019 8,00 Neutral Credit Suisse Marcell Houben 09.05.2019 5,80 Reduce Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 09.05.2019 8,00 Hold Berenberg Adam Barrass 09.05.2019 9,00 Equal-weight Morgan Stanley Giulia Aurora Miotto 08.05.2019 8,50 Halten Nord LB Michael Seufert 08.05.2019 8,10 Hold Jefferies Maxence Le Gouvello 08.05.2019 8,50 Kaufen DZ BANK Christian Koch 08.05.2019 9,50 Kaufen Independent Research Pierre Drach 08.05.2019

XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,267 EUR (06.06.2019)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (07.06.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 10,40 oder 5,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 08.05.2019 ihre Zahlen für das erste Quartal 2019 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 08. Mai zu entnehmen ist, habe das Geldhaus unter dem Strich 120 Millionen Euro und damit 54% weniger als ein Jahr zuvor verdient. Gesunkene Verwaltungskosten hätten den Ertragsrückgang nur teilweise ausgleichen können. Dennoch habe das Institut etwas besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet. Derweil sei es der Bank gelungen, in Deutschland unter dem Strich 123.000 neue Kunden zu gewinnen. "Durch Wachstum stärken wir unsere Ertragsbasis und wirken den niedrigen Zinsen und dem Margenverfall entgegen", so Chef Martin Zielke. Die bereinigten Erträge sollten in diesem Jahr weiterhin zulegen. Zudem wolle er die Kostenbasis im laufenden Jahr wie geplant unter die Marke von 6,8 Milliarden Euro drücken.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Jernej Omahen, in einer Branchenstudie vom 13.05.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "neutral"-Empfehlung für den Titel bestätigt und das Kursziel von 10,20 auf 10,40 Euro erhöht. Ein schwaches erstes Quartal widersetze sich der sonst üblichen Saisonalität bei europäischen Banken, so der Analyst. Der Ausblick sei das zweite Jahresviertel sei jedoch konstruktiver - ein weiteres Zeichen gegen den sonst geltenden Rhythmus. Für die Commerzbank habe er seine Schätzungen aktualisiert.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 5,80 Euro. Tobias Lukesch, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat das "reduce"-Votum mit einem Kursziel von 5,80 Euro in einer Aktienanalyse vom 09.05.2019 bekräftigt. Seine Haupterkenntnis aus der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen sei, dass die Bank Wachstum und Kapitalsituation künftig stärker ausbalancieren müsse. Das starke Kreditwachstum zeige sich kaum in den Erträgen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,309 EUR +0,16% (07.06.2019, 08:17)