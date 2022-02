Diese Episoden der Outperformance von Value-Aktien gegenüber Growth-Aktien würden zeigen, dass die Aktienmärkte eine extreme stilistische Positionierung aufweisen würden. Value-Unternehmen lägen seit 2015, dem Jahr, in dem die Negativzinsen stärker in den Vordergrund getreten seien, hinter dem Markt zurück, und die Situation sei durch die Pandemie noch verschärft worden.



Man trete nun in eine neue Phase für die globalen Aktienmärkte ein, die von neuen makroökonomischen Bedingungen geprägt sei: strukturell höhere Inflation, steigende Zinsen, zunehmend restriktivere Finanzierungsbedingungen und eine Normalisierung der Wachstumsdynamik nach einer langen Phase massiver finanzieller und fiskalischer Unterstützung. Die Präferenzen der Anleger würden sich verschieben, und man beobachte eine Rotation in Richtung Value.



So seien beispielsweise wachsende Unternehmen jetzt gleichmäßiger über eine größere Bandbreite von Sektoren verteilt, was Druck auf die Bewertungen ausübe. Dieser Druck werde durch zwei Dynamiken noch verschärft. Erstens würden steigende Zinssätze die Bewertungen von langfristigen Vermögenswerten wie wachstumsstarken, verlustbringenden Unternehmen unter Druck setzen, bei denen der Endwert eine wichtige Komponente der Gesamtbewertung sei. Zweitens seien zwei Branchen - europäische Banken sowie Öl- und Gasproduzenten - in der Vergangenheit stark von idiosynkratischen Ereignissen wie fallenden Zinsen und Rohstoffpreisen sowie einer verstärkten Regulierung betroffen gewesen, was sie unverhältnismäßig stark in die Kategorie "Value" gedrückt habe. Die Veränderung der makroökonomischen Bedingungen führe zu einer längst überfälligen Erholung dieser Branchen.



Die Anleger müssten sich jedoch bewusst sein, dass die Grenze zwischen Value- und Growth-Titeln durchlässig sei. In den letzten zwölf Monaten habe sich der Anteil der harten zyklischen Werte wie Industrie- und Energiewerte sowie Finanzwerte erhöht, die zum Nachteil von IT- und Gesundheitstiteln in das Wachstumslager aufsteigen würden.



Unter solchen Marktbedingungen bestehe die Gefahr, dass die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt würden. Die Experten seien der Meinung, dass sie sich nicht vereinfachend auf ein Extrem (Value) auf Kosten des anderen Extrems (Growth) konzentrieren sollten. Die Eigenschaften von Wachstums- und Substanzwerten würden sich rasch verändern. Die Experten seien der Ansicht, dass in einer neuen Marktphase die Qualität der wichtigste Faktor sein werde. Sie würden Qualitätsunternehmen als solche definieren, die über Marktzyklen hinweg starke finanzielle Merkmale aufweisen würden - Kapitaleffizienz, starker Cashflow, geringe Abhängigkeit von den Kapitalmärkten - und dabei ihre Excess Economic Return-Methode anwenden. (04.02.2022/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Unter den Anlegern tobt seit einiger Zeit eine Debatte über Value und Growth, so Pascal Menges, Head of Equity Investment Process and Research bei Lombard Odier IM.Dabei weise die relative Performance zwischen den beiden Stilen Spitzenwerte auf, wie sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen worden seien. Anleger sollten sich allerdings nicht zu sehr für den einen oder anderen Stil entscheiden: Es sei wichtiger, sich auf Qualität zu konzentrieren und Alpha in Growth- oder Value-Aktien zu erzielen. So seien im Zeitraum 2020-2021 viele "langweilige" Qualitätsunternehmen zurückgelassen worden, die jetzt zunehmend attraktiv erscheinen würden. Mit dem Eintritt in einen Konjunkturzyklus und der Normalisierung des EPS-Wachstums würden diese "langweiligen Unternehmen" wahrscheinlich ein Comeback bei Anlegern feiern, die zunehmend widerstandsfähige Portfolios würden aufbauen wollen.Die Art der Wachstums- und Substanzwerte ändere sich rasch. Mit dem Eintritt in eine neue Marktphase werde nach Meinung der Analysten die Qualität der wichtigste Faktor sein. In den letzten Jahrzehnten seien die wöchentlichen Performance-Spreads zwischen Value-Titeln, d.h. billigeren Unternehmen, und Growth-Titeln, d.h. ertragsstarken Unternehmen, eher gedämpft gewesen. Diese Spannen hätten selten außerhalb einer engen Spanne von +/-0,8% gelegen.