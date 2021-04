XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

256,00 EUR -1,16% (22.04.2021, 15:10)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

311,92 USD -2,77% (21.04.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (22.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Wegen eines Formfehlers habe der Coinbase-Aktie nur wenige Tage nach dem Börsengang das vorläufige Delisting an deutschen Handelsplätzen gedroht. Das habe aber in letzter Minute abgewendet werden können, habe die Deutsche Börse AG am Donnerstag mitgeteilt. "Anleger können die Aktien von Coinbase weiterhin - ohne Unterbrechung - in Frankfurt und auf Xetra handeln. Coinbase hat auf unsere Anfrage hin unmittelbar den notwendigen LEI-Code beantragt und diesen an uns übermittelt", heiße es in einem Statement der Deutschen Börse AG vom heutigen Donnerstag. Die fehlenden Stamm- bzw. Kennzeichnungsdaten seien jetzt verfügbar. Somit müsse der Handel für diese Aktie nicht wie angekündigt zum Freitag, den 23. April 2021, eingestellt werden.Auf Nachfrage des "Aktionärs" habe Coinbase erklärt, dass man die Angelegenheit "so schnell wie möglich" lösen werde. Dass es so schnell gehe und die Aktie auch in Deutschland ohne Unterbrechung handelbar bleibe, sei dann doch eine positive Überraschung.Die Coinbase-Aktie könne ihre Verluste daraufhin begrenzen und sich etwas vom Vortagestief bei 250,50 Euro absetzen. Im vorbörslichen US-Handel deute sich allerdings eine Fortsetzung der Gewinnmitnahmen nach dem starken Börsendebüt in der Vorwoche an. Angesichts der Mittel- und Langfristperspektive rate "Der Aktionär" spekulativen Anleger, sich mit einem Abstauberlimit bei rund 200 Euro auf die Lauer zu legen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2021)Börsenplätze Coinbase-Aktie: