Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

223,50 EUR +4,93% (13.05.2021, 09:23)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

265,10 USD -6,53% (13.05.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Kursrutsch bei Bitcoin und Co am gestrigen Donnerstag habe auch der Coinbase-Aktie einen kräftigen Dämpfer verpasst. Nach US-Börsenschluss habe der Kryptobörsen-Betreiber jedoch mit starken Quartalszahlen aufwarten können und das sei nicht die einzige gute Nachricht für Krypto-Fans geblieben.Der Krypto-Boom zu Jahresbeginn habe Coinbase glänzende Geschäfte beschert. Im ersten Quartal sei der Gewinn auf 771 Mio. USD gestiegen und habe damit im Jahresvergleich um mehr als das Zwanzigfache zugelegt. Die Erlöse seien auf 1,8 Mrd. USD gestiegen - nach 191 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MTU) habe sich auf 6,1 Mio. fast verfünffacht und das Handelsvolumen auf der Plattform auf 335 Mrd. USD mehr als verzehnfacht. Damit habe das US-Unternehmen die vorläufigen Zahlen von Anfang April bestätigt.Beim Ausblick sei das Management unter Verweis auf die große Korrelation mit dem volatilen Krypto-Gesamtmarkt und die schwierige Vorhersehbarkeit des Geschäfts vage geblieben. Im laufenden zweiten Quartal deute bislang jedoch alles darauf hin, dass die starke operative Entwicklung vom Jahresanfang wiederholt oder sogar leicht übertroffen werden könne.Die Schock-Nachricht von Tesla-Chef Elon Musk habe am Kryptomarkt hohe Wellen geschlagen und auch die Coinbase-Aktie am Donnerstag zeitweise um rund 10% einbrechen lassen. Dank starken Zahlen und der Dogecoin-News im nachbörslichen Handel sei ihr noch der Sprung ins Plus gelungen. Das Kauflimit des "Aktionärs" bei 200 Euro sei bislang aber nicht ausgelöst worden und gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link