Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

190,40 EUR +0,42% (24.06.2021, 11:14)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

226,01 USD +1,59% (23.06.2021)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (24.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die so genannten Non-Fungible Tokens (NFT) würden sich immer größerer Beliebtheit erfreuen und die Anzahl der täglichen Transaktionen habe die 10-Millionen-Marke überschritten. Coinbase-Mitgründer Fred Ehrsam warne jetzt in einem "Bloomberg"-Interview vor der Blase im NFT-Markt.Brain Armstrong und Fred Ehrsam hätten gemeinsam eine der größten Kryptobörsen der Welt aufgebaut. Im April sei ihr Unternehmen Coinbase sogar an der NASDAQ-Börse in New York gelistet worden. Ihr Wort habe Gewicht und Fred Ehrsam habe nun für Aufsehen gesorgt, als er bei "Bloomberg" vor der gefährlichen Entwicklung im NFT-Markt gewarnt habe.Ehrsman gehe davon aus, dass 90 Prozent aller NFTs in drei bis fünf Jahren kaum oder gar keinen Wert haben würden. Er vergleiche die aktuelle Situation am NFT-Markt mit dem der ersten Internet-Firmen Ende der 1990er Jahren.Wenn digitale NFT-Dateien für Millionen versteigert würden und sich deren eigentlicher Wert nur schwer oder gar nicht nachvollziehen lasse, sei Vorsicht geboten. Anleger sind gut beraten, wenn sie Experten wie Ehrsam und seine Worte ernst nehmen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link