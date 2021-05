Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

195,60 EUR -3,88% (28.05.2021, 11:29)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

247,09 USD +2,31% (27.05.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Über den Kryptomarkt gibt es viele Mythen und Halbwahrheiten, die interessierte Investoren verunsichern oder gar die Akzeptanz von Digitalwährungen ausbremsen können. Diesem Thema nimmt sich der Kryptobörsen-Betreiber Coinbase nun an.Durch das Wachstum von Coinbase und dem gesamten Kryptomarkt sei das Interesse der Medien, Regierungen und der breiten Öffentlichkeit gestiegen, schreibe CEO Brain Armstrong im Coinbase Blog. "Dieses wachsende Bewusstsein ist großartig. Leider sehen wir aber auch regelmäßig Falschinformationen - sei es in den traditionellen Medien, auf den Social-Media-Plattformen oder von Personen des öffentlichen Lebens."Oft passiere das unabsichtlich und ohne böse Hintergedanken - schließlich sei das Thema sehr komplex, so Armstrong. Aber es gebe natürlich auch Personen, die bewusst Fake News verbreiten und damit eine eigene Agenda verfolgen würden. Ob absichtlich oder nicht: Coinbase sage Krypto-Fake-News jetzt den Kampf an und habe im Unternehmens-Blog eigens den Bereich "Fact Check" eingerichtet. Ziel sei es, "Falschinformationen und fehlerhafte Beschreibungen über Coinbase und Kryptowährungen zu bekämpfen".Den Anfang würden vier Artikel machen, die sich um eher klassische Fragestellungen wie den ökologischen Auswirkungen des Bitcoin-Minings oder der Verwendung von Kryptowährungen zu illegalen Zwecken drehen würden - eine Reaktion auf typische Vorwürfe, die Krypto-Skeptiker gerne anführen würden. Thematisiert würden aber auch die Aktienverkäufe von hochrangigen Coinbase-Managern im Zusammenhang mit dem Direct Listing im April.Armstrong räume ein, dass der Faktencheck bislang noch reaktiven Charakter habe. In Zukunft wolle man allerdings nicht nur auf aktuelle Falschinformationen reagieren, sondern proaktiv Mythen über Kryptowährungen zerstreuen und eine verlässliche Informationsquelle für neue und lernwillige Marktteilnehmer werden.Unter diesem Aspekt habe der Vorstoß von Coinbase in der Krypto-Szene durchaus Anerkennung gefunden, doch es gebe auch Kritik: Einerseits werde in Zweifel gezogen, ob und inwieweit ein Unternehmen, das eigene wirtschaftliche Interessen verfolge, objektiv und unvoreingenommen über Krypto-Fragen informieren könne. Anderseits seien auch um die von Coinbase präsentierten Fakten Diskussionen um die Deutungshoheit ausgebrochen.Auf die Coinbase-Aktie habe all das keinen nennenswerten Einfluss - hier sei die anhaltend hohe Volatilität bei Bitcoin und Co tonangebend. Nachdem die spekulative Erstempfehlung im Zuge des Börsengangs ausgestoppt worden sei, dränge sich der Wiedereinstieg in diesem Umfeld aktuell nicht auf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.