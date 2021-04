Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (15.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Coinbase habe am Mittwoch mit einem fulminanten Börsendebüt weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Auch heute scheine die Euphorie rund um die US-Handelsplattform für Kryptowährungen anzuhalten. Hintergrund für diese heutigen Kursgewinne dürfte eine positive Analysteneinschätzung sein. So habe das Analysehaus BTIG die Coinbase-Aktie zum Kauf empfohlen und ein Kursziel von 500 USD ausgerufen. Nach der Vorgabe hätte der Titel rund 50% Aufwärtspotenzial - ausgehend vom gestrigen Schlusskurs (328 USD).Coinbase (COIN) sei der "Goldstandard unter den Börsen für digitale Vermögenswerte", so BTIG. "Überdies glauben wir, dass COIN so positioniert ist, dass sie ein Hauptnutznießer der zunehmenden Akzeptanz von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten sein wird, da sie in den USA und auch international weiter wächst", so BTIG-Analyst Mark Palmer.Palmer habe ergänzt, dass die Coinbase-Aktie einen Bewertungsmultiplikator verdiene, der ihren Status als Marktführer in einer schnell wachsenden Branche adäquat widerspiegele, ähnlich wie bei Unternehmen wie Zoom Video Communications, Tesla und Snowflake.Er habe angemerkt, dass im Gegensatz zu einigen der Unternehmen, die in den vergangenen Monaten den Gang aufs Börsenparkett unternommen hätten, Coinbase bereits 2020 profitabel gewesen sei. Und aktuell sei das Unternehmen "hochgradig" profitabel. Im ersten Quartal solle der Gewinn zwischen 730 und 800 Mio.USD liegen. Der Umsatz solle sich sogar fast verzehnfacht haben und sei auf 1,8 Mrd. USD gesprungen.Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.