Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

193,76 EUR +6,23% (20.05.2021, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

230,58 USD +2,57% (20.05.2021, 18:18)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (20.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erholung am Kryptomarkt und ein positiver Analystenkommentar würden der Aktie von Coinbase am Donnerstag wieder kräftigen Rückenwind liefern. Für die "Aktionär"-Empfehlung komme das allerdings zu spät.In einer aktuellen Studie habe die Investmentfirma Wedbush die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 275 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Analyst Moshe Katri traue dem Unternehmen in den Kalenderjahren 2022 und 2023 jeweils 20 Prozent Wachstum beim Umsatz und dem Gewinn pro Aktie zu - konservativ geschätzt, wohlgemerkt.Der Grund: Die Wedbush-Experten würden von einer anhaltend starken Entwicklung von Kryptowährungen als Investment- und Transaktionsmedium ausgehen und Coinbase dabei in zunehmendem Maße die Monetarisierung dieses Trends zutrauen. Das Unternehmen sei ein "One-Stop-Shop, der rund 56 Millionen Privatanlegern, 8.000 Institutionen und 134.000 Ökosystem-Partnern in über 100 Ländern ermöglicht, am Kryptomarkt teilzunehmen", heiße es in der Studie.Die Coinbase-Aktie könne am Donnerstag mehr als fünf Prozent zulegen, nachdem sie am Vortag bei 208 Dollar einen neuen Tiefststand seit dem Börsengang Mitte April erreicht habe. Dabei sei allerdings auch der Stoppkurs der spekulativen "Aktionär"-Empfehlung aus Ausgabe 17/2021 ausgelöst worden. Daher kommt der kurzfristige Rebound der Aktie leider zu spät, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link