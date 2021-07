Die Konkurrenz erhöhe den Druck auf Coinbase und dem Branchenriesen fehle ein Burggraben, um das lange durchzuhalten. Zwar notiere die Aktie nach wie vor deutlich unter dem Referenzkurs von 250 USD beim Direct Listing im April. Die sportliche Bewertung mit dem 9-fachen Umsatz für 2022 lasse durchaus noch auf weiteres Korrekturpotenzial schließen.



Angesichts dessen rate "Der Aktionär", die weitere Entwicklung zunächst von der Seitenlinie aus zu beobachten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Krypto-Handelsplattform Crypto.com habe am Mittwoch einen mehrjährigen Marketing-Deal mit der weltbekannten Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC bekanntgegeben. Künftig werde das Logo des Unternehmens bei jedem Kampf von Conor McGregor, Dustin Poirier und Co zu sehen sein. Für den Rivalen Coinbase sei das ein empfindlicher Tritt in die Weichteile.Durch den mehrjährigen Sponsoring-Vertrag würden Hunderte Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt das Logo von Crypto.com auf den Outfits der UFC-Kämpfer und ihren Trainern zu sehen bekommen. Zudem werde das Krypto-Unternehmen der erste offizielle "Cryptocurrency Platform Partner" der UFC, die damit eine neue Sponsoring-Kategorie etabliere.Als Werbepartner werde Crypto.com künftig auch im "Octagon" genannten Ring der UFC-Kämpfe sowie in Werbeeinblendungen bei Live-Übertragungen sowie auf den Social-Media-Plattformen der MMA-Organisation zu sehen sein."Es ist ein historischer Moment, da sich die am schnellsten wachsende Kryptowährungsplattform mit dem am schnellsten wachsenden Sport zusammenschließt, um den weltweiten Übergang hin zu Kryptowährungen zu beschleunigen", so Crypto.com-Mitgründer und -CEO Kris Marszalek in einem gemeinsamen Statement beider Unternehmen.Wieviel sich sein Unternehmen den Marketing-Coup kosten lasse, gehe daraus aber nicht hervor. CNBC berichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von 175 Mio. USD für einen Zehnjahresvertrag.Für den Kryptobörsen-Betreiber Coinbase könnte das zum Problem werden. Mit zuletzt rund 56 Mio. aktiven Nutzern sei Coinbase zwar deutlich größer als Crypto.com, dessen Plattform nach eigenen Angaben "mehr als zehn Millionen" Nutzer zähle. Der Rivale wachse aber - auch dank der Werbemillionen - rasant. Und noch mehr prominente Konkurrenz sei das Letzte, das Coinbase aktuell gebrauchen könne.Der Kryptobörsen-Betreiber sei stark abhängig von den Gebühreneinnahmen im Privatkundengeschäft. Im ersten Quartal hätten diese mehr als 90% des gesamten Umsatzes ausgemacht. Die Sorge sei groß, dass Konkurrenten dem Unternehmen mit günstigeren oder gar kostenlosen Trading-Angeboten das Wasser abgraben würden.Coinbase müsse also einen Spagat schaffen: Die Abhängigkeit von den Handelsgebühren senken oder zumindest durch Zusatzangebote rechtfertigen, um keine Umsatzanteile an die Konkurrenz zu verlieren - und gleichzeitig einen größeren Anteil der Erlöse für Werbung ausgeben. Im ersten Quartal habe der Kostenblock "Sales und Marketing" rund 118 mio. USD bzw. 7% des Gesamtumsatzes ausgemacht. Hier sei noch Spielraum vorhanden, doch jeder Werbedollar mehr fehle zunächst beim Ergebnis.