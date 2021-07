Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (26.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die spanische Kryptobörse Bit2me habe zum Wochenauftakt eine spannende Personalie verkündet. Laut Medienberichten wechsele ein ehemaliger Top-Manager von Coinbase zu den Spaniern, die sich durch den Neuzugang als neue Nummer eins der Kryptobörsen in Europa positionieren wollten. Konkret habe sich Bit2me den ehemaligen Coinbase-UK-CEO Zeeshan Feroz genagelt. Der Manager, der sich für den Aufbau und das Wachstum des Geschäfts von Coinbase außerhalb der USA verantwortlich gezeichnet habe, werde seine umfangreiche Erfahrung im Krypto- und Finanzbereich in das Unternehmen einbringen würden, wie die Kryptobörse mitgeteilt habe.Zusammen mit den Bit2Me-Gründern Leif Ferreira und Andrei Manuel wolle Feroz das Unternehmen als erste spanische Börse unter den Marktführern in Europa etablieren. Bisher betreue Bit2Me laut eigenen Angaben fast 250.000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Zum Vergleich: Coinbase habe zum Jahresanfang rund 56 Mio. aktive Kunden auf seiner Plattform gezählt.An der Börse hätten die Anleger gelassen auf die Personalie reagiert: Knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart an den US-Börsen habe die Coinbase-Aktie rund 6% fester bei 237,85 USD notiert. Damit dürfte das Papier die 50-Tage-Linie bei 235,13 USD zurückerobern.Ob die Aktie ihre seit dem IPO andauernde Talfahrt damit beenden könne, bleibe aber abzuwarten. Gegenüber dem Schlusskurs am ersten Handelstag bei 328,28 USD habe die Coinbase-Aktie mittlerweile rund 28% an Wert eingebüßt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link