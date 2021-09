Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Erst der Flash-Crash am Kryptomarkt und jetzt auch noch Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC. Für Coinbase laufe es aktuell alles andere als rund. CEO Brian Armstrong finde dafür bei Twitter deutliche Worte.Bei der Einführung der geplanten Funktion "Lend", mit der Coinbase-Nutzer durch den Verleih ihrer USD-Coin-Bestände bis zu 4% Zinsen verdienen könnten, drohe dem US-Unternehmen auf den letzten Metern heftiger Gegenwind. Wie Chief Legal Officer Paul Grewal im Coinbase-Blog offenlege, drohe die US-Börsenaufsicht SEC dem Kryptobörsenbetreiber mit einer Klage.Nach Darstellung von Coinbase stufe die Behörde die neue Funktion wie ein Wertpapier ein, habe dies allerdings nicht näher begründet. Der Schritt sei für Coinbase umso überraschender, da das Unternehmen bereits Monate vor der geplanten Einführung proaktiv den Kontakt zur SEC gesucht habe. Als Konsequenz werde Coinbase den Launch von "Lend" mindestens bis Ende Oktober auf Eis legen, habe der Chefjurist angekündigt.Darüber hinaus schilde Coinbase-CEO Brian Armstrong bei Twitter seine persönliche Sicht der Dinge. Das derzeitige Verhalten der SEC sei "echt daneben", schreibe er zu Beginn seiner 21-teiligen Tweet-Serie. Darin moniere er u.a., dass sein Unternehmen bei der Einführung von "Lend" von Anfang an Gesprächsbereitschaft mit der SEC signalisiert habe und den Forderungen der Behörde nachgekommen sei. Dann sei die Kredit-Funktion kurzerhand wie ein Wertpapier eingestuft und mit Klage gedroht worden - ohne Erklärung, wie die SEC zu dieser Einschätzung komme.Armstrongs letzter Tweet und der Blogeintrag von Grewal würden weiterhin Gesprächsbereitschaft mit der SEC signalisieren. Die Behörde selbst habe sich laut Bloomberg bislang nicht zu dem Vorgang geäußert. Der Ausgang sowie die weiteren Implikationen für die Regulierung des Kryptomarkts seien damit noch völlig offen.Angesichts der SEC-Querelen und der roten Vorzeichen am Kryptomarkt gebe die Coinbase-Aktie am Mittwoch weiter nach. Nach der schwachen Entwicklung seit dem Börsengang im April stehe sie aktuell aber ohnehin nur auf der Beobachtungliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)