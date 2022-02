Börsenplätze Cogia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cogia-Aktie:

1,57 EUR +3,29% (01.02.2022, 10:52)



Xetra-Aktienkurs Cogia-Aktie:

1,56 EUR +4,00% (01.02.2022, 09:02)



ISIN Cogia-Aktie:

DE000A3H2226



WKN Cogia-Aktie:

A3H222



Ticker-Symbol Cogia-Aktie:

8HC



Kurzprofil Cogia AG:



Cogia (ISIN: DE000A3H2226, WKN: A3H222, Ticker-Symbol: 8HC) bietet branchenübergreifend Produkte und Lösungen für die Erschließung und Auswertung von Informationen aus Web-Quellen, aber auch aus internen Daten an. Dabei übernimmt Cogia für seine Kunden auch - wenn gewünscht - das komplette Management der eigenen Social-Media-Kanäle. Zu den Kunden von Cogia zählen unter anderem Volkswagen, BMW, Lufthansa, ATU, Commerzbank und Continental. Cogia baut durch Akquisitionen ein Lösungsportfolio auf, das auf künstliche Intelligenz-basierte innovative Cloud-Lösungen in den Bereichen Web- und Social-Media-Monitoring bietet und auf Marktforschung und Open Source Intelligence basiert. Durch seine Akquisitionsstrategie strebt Cogia an, die Marktführung im KI- Cloud-basierten Lösungsmarkt in Europa innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erreichen. (01.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cogia-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226, WKN: A3H222, Ticker-Symbol: 8HC).Am 21.01.2022 habe die Cogia AG die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht und liege mit dem präsentierten Zahlenwerk über den GBC-Analysten-Prognosen. So sei im Konzern eine Gesamtleistung von 1,7 Mio. Euro erzielt worden, was nahezu einer Verdreifachung entspreche (VJ: 0,59 Mio. Euro). Die im September übernommene elastic.io habe entsprechend zur Gesamtleistung beigetragen. Gemäß dem Management sei die Integration sehr erfolgreich abgelaufen und die Ergebnisse würden den Planungen entsprechen.Das EBITDA habe sich auf ca. 0,26 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von ca. 21% belaufen. Somit dürfte der Umsatz unseres Erachtens bei etwa 1,24 Mio. Euro liegen. Folglich habe das Unternehmen deutlich über den Analysten-Prognosen von 1,05 Mio. Euro Umsatz (vorl. Zahlen ca. 1,24 Mio. Euro) und einem EBITDA von 0,07 Mio. Euro (vorl. Zahlen 0,26 Mio. Euro) gelegen.Auch die EBITDA Marge habe deutlich über den Analysten-Erwartungen (vorl. Zahlen 21%) gelegen. Die dynamische Wachstumsstrategie sei bestätigt worden, mit dem Ziel weiterhin organisch als auch anorganisch zu wachsen. Die Finanzierung solle über Eigen- und Fremdkapital erfolgen. Eine Neubewertung seitens GBC erfolge mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Die präsentierten Zahlen würden zeigen, dass das hohe Wachstum bei einer guten EBITDA Marge erreicht werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link