München (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola kauft Costa Coffee - Wichtiger strategischer Schritt - AktienanalyseDer Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) übernimmt Costa Coffee für GBP 3,9 Mrd. (umgerechnet EUR 4,3 Mrd.) von der britischen Restaurant- und Hotelkette Whitbread und steigt somit in den heiß umkämpften Kaffeemarkt mit ein, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Coca-Cola übernehme die britische Kaffeehauskette und Starbucks-Konkurrenten Costa. Der US-Getränkekonzern zahle der britischen Restaurant- und Hotelkette Whitbread für die Costa Limited GBP 3,9 Mrd. (umgerechnet EUR 4,3 Mrd.), habe Coca-Cola am Freitag in Atlanta mitgeteilt. Der Abschluss der Transaktion werde im ersten Halbjahr 2019 erwartet.Der Kaufpreis liege nach Berechnungen von Analysten bei mehr als dem 16-fachen des EBIT-Gewinns von Costa. Damit werde Costa höher bewertet als der Konkurrent Starbucks: Dessen aktueller EBIT-Multiplikator liege bei 13. Zudem sähen Analysten den Deal positiv: Der Kaufpreis liege deutlich über den Markterwartungen, habe das Handelsblatt berichtet.Coca-Cola erhoffe sich mit der Übernahme den Zugang zu einem neuen Markt. "Heißgetränke sind eines der wenigen verbleibenden Segmente in der gesamten Getränkelandschaft, in denen Coca-Cola keine globale Marke hat", habe CEO James Quincey gesagt.In dem hart umkämpften Kaffeemarkt hätten sich in der Vergangenheit der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé und die JAB-Holding der deutschen Unternehmerfamilie Reimann mit milliardenschweren Zukäufen überboten. Jetzt steige auch Coca-Cola in das boomende Kaffeegeschäft ein. Somit hätten sich die Amerikaner mit Costa eines der wenigen verbleibenden Übernahmeziele zu einem stolzen Preis sichern können.Costa Coffee sei die größte globale Kaffeehauskette nach Starbucks und McCafé. Sie habe ihren Sitz in Großbritannien und verfüge vor allem in Europa und Asien über eine starke Präsenz, die Coca-Cola dann weltweit und auch in den USA ausbauen könnte. Costa habe einen Marktwert von ca. USD 6 Mrd., habe ein Netz von 3.800 Filialen und werde die Anzahl der Mitarbeiter um ein Drittel auf ca. 20.000 Mitarbeiter erhöhen. Whitbread habe die Kaffeehauskette im Jahr 1995 für GBP 19 Mio. übernommen.Die Coca-Cola Aktie wird aktuell bei USD 44,57 (31.08.2018) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das Jahreshoch habe bei USD 47,68 (26.01.2018) gelegen, das Jahrestief bei USD 41,19 (16.05.2018). Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "kaufen", 15 auf "halten" und kein Analyst auf "verkaufen" setzen. Der Durchschnitt der Analysten setze aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von USD 50,67. (Analyse vom 03.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link