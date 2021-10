Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

47,985 EUR +0,62% (28.10.2021, 12:43)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

55,52 USD +1,93% (27.10.2021, 22:10)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (28.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO).Die Zahlen für das Q3 2021 hätten sowohl beim Umsatz (+16% y/y auf 10,04 Mrd. USD; organisch: +14% y/y) als auch ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: 0,65 (Vj.: 0,55) USD) die Analystenprognosen (9,60 Mrd. USD bzw. 0,57 USD je Aktie) sowie den Marktkonsens (9,75 Mrd. USD bzw. 0,58 USD je Aktie) übertroffen. Die Guidance für 2021 sei erneut angehoben worden (u.a. organisches Umsatzwachstum von 13% bis 14% (zuvor: +12% bis +14%) y/y; bereinigtes EPS (non-GAAP): + 15% bis +17% (impliziere: 2,24 bis 2,28 USD; zuvor: +13% bis +15% y/y; 2020: 1,95 USD); freier Cashflow (non-GAAP): rund 10,5 (zuvor: mindestens 9,0; 2020: 8,7) Mrd. USD). Lusebrink erachte die Guidance für komfortabel erreichbar.Der Analyst hebe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 2,21 (alt: 2,19) USD; EPS bereinigt: 2,29 (alt: 2,27) USD) und 2022e (u.a. EPS berichtet: 2,46 (alt: 2,45) USD; EPS bereinigt: 2,50 (alt: 2,48) USD) leicht an. Impulse für die operative Entwicklung erwarte er insbesondere durch eine Verbesserung der Pandemielage (Impffortschritte) und die Umsetzung der geplanten strategischen Maßnahmen (Kostensenkungen, Optimierung des Produktportfolios, Produktinnovationen).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Coca-Cola-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 64 USD auf 65 USD erhöht. (Analyse vom 28.10.2021)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:47,97 EUR +0,23% (28.10.2021, 12:59)