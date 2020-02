Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

54,70 EUR -0,18% (13.02.2020, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

54,86 EUR +0,38% (13.02.2020, 15:58)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

59,28 USD -0,22% (13.02.2020, 15:44)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke. Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. (13.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Nachdem mit den "Zero Sugar"-Varianten der beliebten Softdrinks gesündere Alternativen etabliert seien, zünde Coca-Cola die nächste Stufe: Flaschen aus recyceltem Kunststoff. Damit sollten Recyclingziele und das Nachhaltigkeitsbedürfnis der Kunden erfüllt werden. Der Aktie könnte das neuen Schub verleihen!Neben der Gesundheit stehe die Nachhaltigkeit bei den Verbrauchern aktuell ganz groß im Trend. Als erstes Land der Welt beginne Coca-Cola in Schweden jetzt damit, seine klassischen und zuckerfreien Erfrischungsgetränke in Flaschen aus 100 Prozent recyceltem Plastik zu füllen. Etiketten und Verschlüsse seien aus den herkömmlichen Materialien.Dabei stelle der Konzern sogar seine bekannten Markennamen und Logos in den Hintergrund. Die (übersetzte) Botschaft auf den neuen auffälligen Etiketten: "Ich bin zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Hergestellt in Schweden." Das sei der erste Schritt einer globalen Nachhaltigkeitsinitiative, die die Verbraucher zu mehr Recycling anregen und Kunststoffkreislauf unterstützen solle.Der Konzern habe vergangenes Jahr angekündigt, ab 2020 für alle europäischen Märkte 100 Prozent recyceltes Plastik einsetzen zu wollen. Rund 40 Prozent von Colas Getränkeverpackungen seien hierzulande Mehrwegflaschen und durch das Pfandsystem würden 99 Prozent der Einwegflaschen zurück in den Kreislauf gelangen.Der Softdrink-Konzern habe den Schwenk zu gesünderen Erfrischungsgetränken geschafft. Nun stünden nachhaltige Verpackungslösungen auf dem Plan. Damit werde das Trendthema schlechthin angegangen: Plastikmüll und Klimaschutz.Coca-Cola ist eine langjährige Empfehlung des "Aktionär" und die Aktie hat in elf Jahren 185 Prozent zugelegt. Wer dabei ist, lässt die Gewinne laufen, so Thobias Quaß. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link