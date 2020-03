Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

46,47 EUR +1,56% (10.03.2020, 09:06)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

45,90 EUR (09.03.2020)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

51,86 USD -6,15% (09.03.2020)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke. Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. (10.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sich weiter ausbreitende Coronavirus und ein Crash an den internationalen Ölmärkten hätten den US-Aktienmarkt am Montag einbrechen lassen. Der Dow Jones Industrial habe mehr als 2.000 Punkte auf 23.851 Zähler eingebüßt. Zu den großen Verlierern habe auch die vermeintliche defensive Aktie von Coca-Cola gehört.Der Markt sei in Panik - und meide alles, was irgendwie von Corona belastet werden könnte. Auch Coca-Cola. Weil viele Menschen wegen des Virus das öffentliche Leben meiden würden - und damit etwa Restaurant- oder Konzertbesuche -, befürchte der Markt Umsatzeinbußen bei Coca-Cola, PepsiCo und Co.Die Aktie von Coca-Cola sei am Montag um über sechs Prozent in die Knie gegangen. PepsiCo habe fünf Prozent verloren.Gefragt gewesen seien indes Renten. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen seien um zwei Ganze und 20/32 Punkte auf 109 20/32 Punkte gestiegen. Sie hätten mit 0,50 Prozent rentiert. Damit habe sich die Rendite der als weltweit wichtigste Schuldtitel geltenden Bonds seit Mitte Februar fast gedrittelt.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät vor Neuinvestments Kursberuhigung abzuwarten. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link