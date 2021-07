Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

48,45 EUR +2,26% (21.07.2021, 15:32)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

48,63 EUR +2,34% (21.07.2021, 15:18)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

55,83 USD +0,18% (20.07.2021)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (21.07.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Im heute veröffentlichten Zahlenwerk für Q2 2021 betone die Coca-Cola Company das starke abgelaufene Quartal. Die Nettoumsätze seien um 42% auf USD 10,1 Mrd. gestiegen, wobei der organische Umsatz in der Höhe von 37% vor allem von der nachlassenden Unsicherheit rund um die globale Pandemie getragen worden sei. Die Markterwartungen seien damit übertroffen worden. Der Analystenkonsens sei von einem Umsatzniveau knapp über USD 9 Mrd. ausgegangen. Vor allem im Bereich der alkoholfreien Fertiggetränke sei der wieder zurückgekehrte Durst der Konsumenten zu spüren gewesen. Coca-Cola habe die Marktanteile in diesem Segment nicht nur ausbauen, sondern sogar wieder das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen können.Hervorzuheben sei, dass die Anteilsgewinne sowohl vom "at-home", als auch vom "away-from-home"-Kanal getragen worden seien, was auf die Corona-Lockerungen und die damit einhergehende Wiederbelebung der Gastro- und Nachtszene zurückzuführen sei. Der Gewinn pro Aktie sei um 48% auf USD 0,61 bzw. um 61% (USD 0,68; auf adjustierter Basis) gestiegen. Auch hierbei habe Coca-Cola deutlich über den Konsenserwartungen geliefert. Diese hätten im Bereich von USD 0,56 gelegen.Auch der Ausblick falle weiterhin erfreulich aus. Im Unternehmen werde auf Gesamtjahressicht ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 12% bis 14% erwartet. Damit sei die ursprüngliche Annahme einer Wachstumsrate im hohen einstelligen Bereich doch recht deutlich nach oben korrigiert worden. Das Unternehmen habe außerdem die Prognose für das Wachstum des adjustierten Gewinns je Aktie auf 13% bis 15% angehoben, nachdem diese zuvor im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich gelegen habe.In einer ersten Reaktion habe die Aktie von Coca-Cola im vorbörslichen Handel leicht zulegen können.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: