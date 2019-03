XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (22.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) unter die Lupe.In vielen Ländern würden junge Leute aktuell gegen den Klimawandel kämpfen. Millionen Menschen hätten in der jüngsten Zeit Petitionen gegen die massive Verunreinigung der Weltmeere mit Plastikmüll unterschrieben. Für manches Unternehmen, zum Beispiel für Coca-Cola, könnte diese Entwicklung weitreichende Folgen haben.Es sei keine einfache Woche für Coca-Cola: Erst die Schock-Studie zu gesüßten Getränken, dann die warnenden Worte Warren Buffetts über schwindende Markentreue - nun das: Coca-Cola sei einer der größten Verursacher von Plastikmüll. Nach Berechnungen von "Statista" produziere der Getränkehersteller im Jahr drei Millionen Tonnen Plastikverpackungen.Das könnte für den Konzern zum ernsthaften Problem werden, wenn die Generationen Y, Z und so weiter ihrem Umweltschutzgedanken Taten folgen lassen und viel bewusster einkaufen würden. Heiße: Glas- statt Plastikflaschen oder der Kauf eines Trinkwassersprudlers von Sodastream (mit neun Geschmacksrichtungen bei Softdrinks, natürlich auch Cola).Die Belastung von Plastikmüll für die Umwelt sei groß. Nach Berechnungen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) würden mittlerweile pro Quadratkilometer Meeresoberfläche bis zu 18.000 Plastikteile treiben. Plastikmüll bedrohe nicht nur Hunderte von Tierarten, sondern könnte auch in Form von Mikroplastik für den Menschen gefährlich sein.Derzeit gebe es deutlich mehr Schatten als Licht bei Coca-Cola. Die Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: