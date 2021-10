Börsenplätze:



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (27.10.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmr in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.The Coca-Cola Company habe heute starke Ergebnisse für Q3 gemeldet und verweise auf die soliden ersten neun Monate dieses Jahres. Der Getränkekonzern habe weiterhin von der anhaltenden Erholung in vielen Märkten profitiert. Das Volumen in Q3 habe über dem des Jahres 2019 gelegen, was vor allem auf die Erholung in den Außer-Haus-Kanälen und der anhaltenden Stärke in den Heimkanälen zurückzuführen sei. Auch wenn die Erholung in den einzelnen Märkten weiterhin unterschiedlich ausfalle und das Lieferkettenumfeld herausfordernd bleibe, mache das Unternehmen Fortschritte bei seiner strategischen Transformation.Während der Nettoumsatz im abgelaufenen Quartal um 16% auf USD 10,0 Mrd. gestiegen sei und damit über dem Niveau des Jahres 2019 gelegen habe, sei der organische Umsatz (Non-GAAP) um 14% geklettert. Der Analystenkonsens sei von einem Umsatz in der Höhe von USD 9,75 Mrd. ausgegangen. Die Umsatzentwicklung habe ein Wachstum von 8% bei den Konzentratverkäufen und ein Wachstum von 6% beim Preismix beinhaltet. Das Umsatzwachstum sei breit gefächert gewesen und besonders stark in jenen Märkten, in denen die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus nachlasse.Die vergleichbare operative Marge (Non-GAAP) habe bei 30,0% gelegen und sei damit gegenüber den 30,4% im Vorjahr leicht schwächer ausgefallen. Der Rückgang sei in erster Linie auf einen deutlichen Anstieg der Marketinginvestitionen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.Der Gewinn pro Aktie sei um 41% auf USD 0,57 US-Dollar gestiegen, der vergleichbare Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) sei um 18% auf USD 0,65 geklettert. Auch hier sei der Konsens zu pessimistisch gewesen. Analysten seien von einem Gewinn pro Aktie von USD 0,58 ausgegangen.Die letzte Empfehlung zur Coca-Cola-Aktie lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity