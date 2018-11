Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (19.11.2018/ac/a/n)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Oliver Götz von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Die Coca-Cola-Aktie sei seit dem ersten Oktober um knapp sieben Prozent auf 49,76 USD in die Höhe geklettert und habe vor kurzem mit 50,23 USD ein neues Rekordhoch markiert. Damit zeichne sich auf dem Chartbild ein klarer Ausbruch aus dem lange Zeit vorherrschenden Seitwärtstrend ab. Ausgerechnet in einer Zeit, in der ein großer Rest der Wall-Street schwächele.Die Gründe dafür lägen auf der Hand. Der Konzern aus Atlanta zahle seit 1920 eine Dividende, in diesem Jahr hätten die US-Amerikaner die Ausschüttung bereits zum 56. Mal in Folge angehoben. 1,56 USD bekämen Coca-Cola-Aktionäre 2018 je Anteilsschein. Der Aktienkurs steige zudem seit dem Ende der Finanzkrise 2008 langsam aber kontinuierlich an. Größere Schwankungen habe es über den gesamten Zeitraum hinweg kaum gegeben. Die Bewertung sei mit einem für 2018 erwarteten KGV von rund 23 zwar nicht niedrig, aber eben auch nicht übermäßig hoch. Vor allem mit Blick darauf, dass der größte Softdrink-Hersteller der Welt inzwischen wieder optimistischer in die Zukunft schaue.Nachdem der Konzern lange Zeit Probleme damit gehabt habe, sich auf das veränderte Konsumverhalten vieler Menschen hin zu gesünderen Getränkealternativen einzustellen, bringe die eingeleitete Diversifizierung der Produktpalette nun erste Erfolge. Die Marken Coca Cola Zero und Powerade Zero beispielsweise seien in den USA zuletzt im zweistelligen Bereich gewachsen. Auch das Wasser-Geschäft laufe immer besser. Analysten würden daher an eine Zunahme der Wachstumsdynamik glauben und im Schnitt damit rechnen, dass der Gewinn je Aktie bis zum Jahr 2022 auf etwa mehr als 2,80 USD steigen werde. Dazu sollten auch Sparmaßnahmen beitragen. Bis 2019 wolle Coca-Cola seine Kosten um rund drei Milliarden USD senken.Was die Coca-Cola-Aktie darüber hinaus für Anleger in volatilen Zeiten attraktiv machen dürfte, sei die globale Marktposition des Getränkeherstellers. Mit Coca Cola, Sprite, Fanta und der Diet Coke würden vier Marken des Konzerns zu den weltweiten Top Fünf der nicht alkoholischen und kohlesäurehaltigen Getränke gehören. Allein 17 Marken der Amerikaner kämen auf einen Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde US-USD. Zudem halte Coca-Cola weltweit Rechte an über 500 Marken und verkaufe seine Produkte in über 200 Ländern. Vor allem in den asiatischen Schwellenländern steige gerade die Nachfrage.Coca-Cola sei damit der Inbegriff eines Weltkonzerns und verfüge über Produkte, die sich weder digitalisieren noch durch neue, radikale Innovationen vom Markt vertreiben lassen würden. Freilich scheine das Wachstum auf Dauer begrenzt, doch zunächst klinge Coca-Cola nach Stabilität. Und nach nicht anderem scheinen sich Anleger derzeit so sehr zu sehnen, so Götz. Als klassischer Value-Wert gehöre Coca-Cola übrigens auch zu den Top-Fünf-Positionen von Starinvestor Warren Buffett.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: