Stuttgart-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

2,45 Euro -2,78% (19.12.2018, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

2,45 Euro -1,21% (19.12.2018, 14:59)



TSE-V-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

CAD 3,75 -2,34% (19.12.2018, 15:45)



ISIN Cobalt 27 Capital-Aktie:

CA19075M3093



WKN Cobalt 27 Capital-Aktie:

A2DTYT



TSE-V-Ticker-Symbol Cobalt 27 Capital-Aktie:

KBLT



Kurzprofil Cobalt 27 Capital Corp.:



Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen.

(19.12.2018/ac/a/a)



Montreal (www.aktiencheck.de) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse des Analysten Rupert Merer von National Bank Financial:Laut einer Aktienanalyse äußert der Analyst Rupert Merer vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien des kanadischen Mineralunternehmen Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von National Bank Financial halten das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Cobalt 27 Capital Corp. nach wie vor für positiv.Analyst Rupert Merer passt aber das Kursziel von 15,00 auf 12,00 CAD nach unten an.Die Aktienanalysten von National Bank Financial bestätigen in ihrer Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse das "outperform"-Rating.Börsenplätze Cobalt 27 Capital-Aktie: