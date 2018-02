Berlin-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

7,49 Euro +0,67% (19.02.2018, 14:19)



Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

7,66 Euro +3,93% (19.02.2018, 14:10)



TSE-V-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

CAD 11,46 +0,26% (16.02.2018)



ISIN Cobalt 27 Capital-Aktie:

CA19075M3093



WKN Cobalt 27 Capital-Aktie:

A2DTYT



TSE-V-Ticker-Symbol Cobalt 27 Capital-Aktie:

KBLT



Kurzprofil Cobalt 27 Capital Corp.:



Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen.

(19.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Montreal (www.aktiencheck.de) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse des Analysten Rupert Merer von National Bank Financial:Laut einer Aktienanalyse äußert der Analyst Rupert Merer vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien des kanadischen Mineralunternehmen Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von National Bank Financial halten das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Cobalt 27 Capital Corp. für positiv.Analyst Rupert Merer veranschlagt ein Kursziel von 14,25 CAD.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets beginnen in ihrer Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 16,00 CAD.Börsenplätze Cobalt 27 Capital-Aktie: