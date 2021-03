Mit 137 Mio. Euro in der Saison 2019/2020 würden die Belgier klar in einer anderen Umsatz-Liga als der BVB (442 Mio.), Juve (573 Mio.) oder Manchester (589 Mio.) spielen. Beim 2021er Kurs-Umsatz-Verhältnis sei der Verein aber durchaus wettbewerbsfähig.



Brügge komme, wie die Dortmunder auch, auf einen Wert von 1,5. Die Aktien von Juventus Turin (2,3) und den Red Devils (6,7) seien zum Teil deutlich teurer.



Teuer verkauft würden beim Club Brugge dagegen Spieler. Der belgische Verein habe in den letzten fünf Jahren einen Transferüberschuss von fast 59 Mio. Euro erzielt und mit Charles De Ketelaere ein Talent im Kader, das bei einigen Top-Clubs auf dem Zettel stehe und aktuell einen Marktwert von 16 Mio. Euro habe.



Darüber hinaus seien die Belgier Stammgast in den finanziell lukrativen europäischen Wettbewerben und auf dem besten Weg auch kommende Saison in der Champions League zu spielen, die mindestens 15 Mio. Euro Startgeld einbringe.



Aktien von Fußballvereinen hätten das Zeug, ein Volltreffer für Anleger zu sein. Der FC Brügge gehöre auf den Scouting-Zettel/die Wachtlist. (05.03.2021/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Club Brugge will als erster belgischer Fußballverein an die Börse, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gerüchte um ein IPO habe es schon länger gegeben, nun habe der Verein sie offiziell bestätigt. Club Brugge folge damit dem Vorbild europäischer Fußball-Schwergewichte. Einen Verwendungszweck für das beim Börsengang eingeworbene Kapital gebe es auch bereits.Gut 40.000 Zuschauer solle das neue Station des Club Brugge (deutsch: FC Brügge) fassen und zur Saison 2022/23 fertiggestellt sein. Zur Finanzierung des 100 Mio. Euro teuren Baus sollten laut Medienberichten die Einnahmen aus dem geplanten Börsengang an der Euronext Brüssel verwendet werden.