Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Clover Health-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Clover Health-Aktie:

15,335 USD -9,37% (10.06.2021, 16:43)



ISIN Clover Health-Aktie:

US18914F1030



WKN Clover Health-Aktie:

A2QJXX



NASDAQ-Symbol Clover Health-Aktie:

CLOV



Kurzprofil Clover Health Investments Corp.:



Clover Health Investments Corp. (ISIN: US18914F1030, WKN: A2QJXX, NASDAQ-Symbol: CLOV) ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen. Clover Health bietet Medicare Advantage (MA) Pläne für Senioren an. Die Pläne umfassen die Abdeckung von Krankenhäusern, Arztbesuchen und Medikamenten sowie die Abdeckung von Seh-, Zahn- und Hörvermögen. Clover Health bietet eine Softwareplattform namens Clover Assistant an, die Patientendaten aus dem gesamten Gesundheitsökosystem sammelt und Hausärzten (PCPs) in Echtzeit personalisierte, datengestützte Pflegeempfehlungen am Point-of-Care zur Verfügung stellt, die bei der klinischen Entscheidungsfindung helfen. Es bietet Amerikas Senioren sowohl Preferred Provider Organization (PPO) als auch eine Health Maintenance Organization (HMO) an. (10.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clover Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Clover Health Investments Corp.: (ISIN: US18914F1030, WKN: A2QJXX, NASDAQ-Symbol: CLOV) unter die Lupe.Clover Health sei der jüngste Spielball der Reddit-Trader. Die Aktie habe am Dienstag irrationale 86% gewonnen. Gestern sei es dann zu einer mehr als 20%-igen Korrektur gekommen. Und heute äußere sich die Bank of America (BofA) skeptisch zu dem Wert. Die Clover Health-Aktie sei folgerichtig nach einen positiven Start deutlich ins Minus gerauscht.BofA-Analyst Kevin Fischbeck habe das Papier des Krankenversicherers von "neutral" auf "underperform" herabgestuft und dabei auch das Kursziel auf 10% reduziert. Das seien 40% unter dem aktuellen Niveau. Fishbeck habe in einer Kunden-Mitteilung am Donnerstag geschrieben, dass die Fundamentaldaten den Aktienkurs nicht stützen könnten. "Das Unternehmen wird jetzt mit einem Aufschlag von 70 Prozent gegenüber seinem engsten Konkurrenten Alignment Healtcare - trotz eines ähnlichen Wachstumsprofils und einer geringeren kurzfristigen Margenentwicklung", heiße es in der Notiz. Als Grund für die Skepsis habe der BofA-Analyst auch die jüngsten Prognosesenkung des Unternehmens im Direktgeschäft mit den Mitgliedschaften genannt.Dies sei nicht das erste Mal, dass die Bank die Meme-Aktien links ligen lasse. Am vergangenen Freitag habe ein anderer Bank of America-Analyst die Berichterstattung über GameStop beendet und habe zudem sein Rating für AMC Entertainment entfernt.Meme-Aktien oder WallStreetBets-Werte wie Clover Health seien Teufelszeug und würden fundamental substanzlos in irrationale Höhen getrieben. Anleger sollten diese Titel besser meiden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2021)