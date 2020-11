Börsenplätze Cloudflare-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:

54,50 EUR 0,00% (13.11.2020, 16:29)



NYSE-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:

63,83 USD -0,50% (13.11.2020, 16:16)



ISIN Cloudflare-Aktie:

US18915M1071



WKN Cloudflare-Aktie:

A2PQMN



Ticker-Symbol Cloudflare -Aktie:

8CF



Ticker-Symbol Cloudflare-Aktie:

NET



Kurzprofil Cloudflare:



Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) ist ein Unternehmen für Web-Infrastruktur und Web-Sicherheit. Das Unternehmen hat eine globale Cloud-Plattform aufgebaut, die eine Reihe von Netzwerkdiensten für Unternehmen aller Größen und Regionen bietet. Das Unternehmen bietet Unternehmen eine einheitliche Steuerungsebene, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für ihre lokalen, hybriden, Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen zu gewährleisten. Die Produktangebote des Unternehmens sind nach Leistung und Zuverlässigkeit, fortschrittlicher Sicherheit, Cloudflare für Entwickler, Video-Streaming und -Bereitstellung sowie Domain-Registrierung gegliedert. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Spiele, SaaS, eCommerce, Medien und Unterhaltung, den öffentlichen Sektor, öffentliche Interessengruppen sowie staatliche und lokale Behörden. (13.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cloudflare-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) unter die Lupe.Cloudflare habe im dritten Quartal zwei wichtige Meilensteine erreicht. Zum einen könnte der US-Konzern erstmals die Umsatzmarke von 100 Millionen Dollar knacken. Zum zweiten seien 100.000 zahlende Kunden gewonnen worden. Die Cloudflare-Aktie habe daraufhin kein Halten gekannt.Über 22 Prozent seien die Aktien von Cloudflare nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Freitag vor einer Woche nach oben gesprungen. Kein Wunder, denn die Sorgen der Anleger, dass das starke Momentum nicht fortgeführt werden könnte, seien aufgrund des rapiden Wachstums des Internet-Services-Anbieters verschwunden.Der Umsatz habe um 54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 114 Millionen Dollar zugelegt - Analysten hätten nur 103 Millionen Dollar erwartet. Auch der Verlust sei deutlich geringer ausgefallen, als die Experten befürchtet hätten. Verluste je Aktie von zwei Cent hätten Schätzungen von fünf Cent gegenübergestanden.Ausschlaggebend für das Wachstum der kommenden Quartale dürften auch das neue Angebot namens Cloudflare One werden. Die Cloudplattform bündle Cybersecurity- und Netzwerk-Tools und solle Unternehmen insbesondere dabei helfen, den Zugriff von Angestellten aus dem Homeoffice auf die eigene Infrastruktur zu sichern. So biete Cloudflare One beispielsweise eine verbesserte Version von Access an, mit dem auch Log-Ins über andere populäre Dienste wie das Single-Sign-On von Okta implementiert werden könnten.Anleger, die der Empfehlung des "Aktionär" gefolgt sind, sollten nach dem starken Zahlenwerk den Stopp auf 43 Euro nachziehen, so Benedikt Kaufmann. Aufgrund der Zunahme der großen Unternehmenskunden und des erweiterten Cybersecurity-Angebots in Homeoffice Zeiten, sollte das Wachstums-Momentum anhalten. Neues Kursziel der Cloudflare-Aktie laute 65,00 Euro. (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link