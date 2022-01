In ähnlicher Weise verschiebe der Autozulieferer Schaeffler (ISIN DE000SHA0159/ WKN SHA015) seine Struktur weg von Verbrennerantriebskomponenten und hin zu Chassis-Entwicklungen, zur E-Mobilität, zum Industriegeschäft (Zweiräder, Nutzfahrzeuge, nichtfossile Energieerzeugung, industrielle Fertigung, Luft- und Raumfahrt) sowie zu Service und Aftermarket. Vor allem aber sei Kärrnerarbeit im Personalmanagement notwendig gewesen, um die Produktivitätsbilanz bei rückläufigen Erlösen positiv zu gestalten.



Das könne man auch für SAF-Holland (ISIN DE000SAFH001/ WKN SAFH00) so sehen. Der Hersteller von Fahrwerk-Komponenten für Nutzfahrzeuge habe Kapazitäten in Ländern ausgebaut, in die sich die Herstellung der Endprodukte zunehmend verlagere. Die Produktion in Deutschland werde nicht aufgegeben, aber konsequent automatisiert. Das Kostenmanagement dürfte dafür gesorgt haben, 2021 in einem keineswegs perfekten Marktumfeld operativ ein Topergebnis, vermutlich sogar oberhalb des alten Hochs, erzielt zu haben. Die Reise solle weitergehen mit Produktinnovationen für das elektrifizierte und das automatisierte Fahren.



Große Möglichkeiten, sich durch innovative Produktneuentwicklungen vom Wettbewerb abzusetzen, würden in Sektoren herrschen, deren Nachhaltigkeitswerte noch hinterherhinken würden. Diese Karte spiele im Nutzfahrzeugsektor auch die JOST Werke AG (ISIN DE000JST4000/ WKN JST400), die aber genauso intelligent die Portfolioveränderungskarte gespielt habe, als mit der Übernahme des schwedischen Frontlader-Herstellers Alö das Feld der landwirtschaftlichen Maschinen als Gegenpol zur zyklischen LKW- und Trailernachfrage besetzt worden sei. Wichtig für Jost sei es, in beiden Segmenten technologisch führend zu sein und über Modulbauweise sowie geringe Fertigungstiefe (Asset-Light-Geschäftsmodell) Ertragsrisiken zu verringern. Das seien echte Trümpfe in der Phase der Nachfrageschwäche gewesen und seien es bis heute geblieben.



Grundlegende Veränderungen seien auch in der Stahl- oder Bauindustrie notwendig. Der jüngste Energiekostenschub habe das allen Unternehmen noch einmal drastisch vor Augen geführt. HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) greife das Thema beherzt auf. Pilotprojekte für den Einsatz von Wasserstoff als Energieträger für die klimaneutrale Zementherstellung seien aufgesetzt. Bevor diese Zukunftstechnologie in breiterem Maßstab eingesetzt werden könne, seien erste europäische Werke dabei, die CCS-Technik zur Kohlendioxid-Abscheidung zu nutzen.



Die Möglichkeiten zur Verwendung alternativer Brennstoffe, vor allem nicht recyclingfähiger Abfälle, würden immer weiter ausgebaut. Ihr Anteil am Brennstoffmix betrage 26% und solle bis 2030 auf 43% nach oben geschraubt werden. Auch Baustofflieferanten würden von Kunden künftig auf Basis ihrer Umwelt- und Klimaschutzdaten ausgesucht werden - ein Vorteil für die Heidelberger. Der aktuell positive Produktivitätsverlauf fuße freilich auf anderen Maßnahmen. So sorge die Strategie "Beyond 2020" für weniger Komplexität und niedrigere Kosten. E-Commerce-Plattformen würden Prozesse effizienter machen. Standorte mit geringem Renditepotenzial für HeidelbergCement, wie Sierra Leone, Südspanien oder der Westen der Vereinigten Staaten, seien zuletzt abgestoßen worden.



Ein Paradebeispiel für Anpassungsfähigkeit im Automobilsektor sei BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000). Die Münchener seien Pioniere im Bereich der Elektromobilität gewesen. Leider sei ihre Initiative mit dem "i3" zunächst nicht belohnt worden. Der Markt sei 2013 noch nicht bereit für den Wandel gewesen. Das sei jetzt anders. Allerdings habe auch der Wettbewerb zugenommen. So würden die Bayern heute vor allem an anderer Stelle punkten: BMW sei dank vorausschauender Lieferverträge in der aktuellen Engpasssituation bei Halbleitern selbst lieferfähig und setze sich in den Absatzstatistiken nach oben ab. Wie andere Hersteller seien die Münchener in der Lage, erhebliche Preissteigerungen durchzusetzen.



Diese Einzelbeispiele würden zeigen: Die Palette der Handlungsoptionen sei vielfältig. Die Unternehmenslandschaft sei gerade dabei, sich in ungewohnt deutlicher Weise in Gewinner und Verlierer aufzuspalten. Produktivitätskennziffern könnten oftmals noch tiefgründiger als reine Ertragsentwicklungen aufzeigen, ob sich Unternehmen in ihren Bemühungen, Krisensituationen zu meistern, auf dem richtigen Weg befinden würden. Die so ermittelte Fitness könne gerade in der gegenwärtig noch herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Situation auf Ertrags- und Zukunftsperspektiven von Geschäftsmodellen hinweisen. (19.01.2022/ac/a/m)







