ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (31.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Nach einem weiteren enttäuschenden Quartal (3Q19) revidiere Buchta seine Prognose für 2019 und 2020, um die verhaltenen Trends besser wiederzugeben. So rechne er für 2019 neu mit einem 1% tieferen ber. EBITDA, und dies trotz IFRS 16 und der Dekonsolidierung der Nichtkernsparte Plastics & Coatings. Ohne diese Effekte hätte das EBITDA um 7 bis 8% gekürzt werden müssen, bei einer Reduktion der EBITDA-Marge um über 100 Bp. Für 2020 gehe Buchta hingegen wieder von einer soliden Steigerung von Umsatz und Gewinn aus. Das große Fragezeichen stelle Care Chemicals dar: War dessen Schwäche im 2Q/3Q19 nur vorübergehend oder nicht? Nach einer mehr rechten als schlechten Entwicklung 2019 stelle sich bezüglich Natural Resources die Frage, ob hier eine Verbesserung möglich sei oder nicht. Und während Additives unter der schwachen Nachfrage im Automobil- und Elektroniksektor leide, bekomme auch Funct. Minerals die Schwäche des erstgenannten Sektors zu spüren.Nur bei Catalysis blicke Buchta einigermaßen zuversichtlich in die Zukunft. Hier gelte sein Interesse vor allem dem Bioethanol-Projekt und der Frage, ob es zu Lizenzvereinbarungen komme oder nicht. Bei den Sondereffekten sei Buchta optimistisch und rechne bei Clariant mit einer Normalisierung von etwas über 1% des Umsatzes - behalte aber im Hinterkopf, dass der Leistungsausweis des Unternehmens in dieser Hinsicht eher schwach sei.Im 3Q19 seien ebenfalls sehr enttäuschende Ergebnisse veröffentlicht worden, und die Gewinnqualität sei erneut sehr niedrig gewesen. Operativ mache Clariant keine richtigen Fortschritte, und immer wieder würden Probleme auftauchen, die den Betriebsablauf behindern würden. In der Vergangenheit sei dies ein schwaches Catalysis-Geschäft (2016), Oil & Mining Services (vor allem 2017/18) und jüngst Additives, Care Chemicals und teilweise Catalysis gewesen. Dies schaffe nicht sonderlich viel Zuversicht in die mittelfristige Vorgabe von Clariant, die nach Ansicht des Analysten zu ehrgeizig sei.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Clariant-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 20,00. (Analyse vom 31.10.2019)Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:18,36 EUR -1,98% (31.10.2019, 12:33)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:20,28 CHF -2,50% (31.10.2019, 12:18)