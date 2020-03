ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (04.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) weiterhin zu kaufen.Gestern im Laufe des Tages habe SABIC bestätigt, die Beteiligung an CLN auf 31,5% erhöht zu haben, nachdem das Unternehmen bereits seit Anfang 2018 mit einem Anteil von 24,99% der größte Aktionär sei. Mit einem Anstieg des SPI um 1,59% habe CLN eindeutig positiv auf die SABIC-Neuigkeiten reagiert und am gestrigen Handelstag mit +4,12% geschlossen.Hintergrund: Gemäß schweizerischem Recht wäre SABIC zur Abgabe eines Übernahmeangebots verpflichtet, wenn eine Beteiligung von mehr als einem Drittel der Aktien überschritten werde. Dieser Punkt sei noch nicht erreicht, aber der Analyst begrüße es, dass SABIC endlich wieder auf seine Beteiligung eingewirkt habe. Vor kurzem sei er unsicher über die Absichten von SABIC gegenüber CLN gewesen. In Q3/2019 habe SABIC eine Wertberichtigung in Höhe von USD 400 Mio. bei der CLN-Beteiligung verbucht. Man habe sogar gemunkelt, dass SABIC eine weitere Wertberichtigung vornehmen könnte, aber das sei bei der Veröffentlichung der Q4/2019-Zahlen nicht geschehen.Die Erhöhung der Beteiligung zeige, dass SABIC weiterhin an seinem CLN-Engagement festhalte. Der Analyst bezweifle, dass SABIC für immer ein unabhängiger Aktionär bleiben werde, und gehe eher davon aus, dass das Unternehmen in absehbarer Zeit (in den nächsten 18 bis 36 Monaten) eine Mehrheitsbeteiligung erwerben werde. SABIC habe also gerade die aktuelle Kursschwäche genutzt, um seine Beteiligung an CLN zu erhöhen.Die Hochstufung von CLN auf "buy" Anfang Januar 2020 habe der Analyst mit seiner Annahme erklärt, dass CLN bald ein Übernahmekandidat werden würde. Eines seiner Szenarien habe vorgesehen, dass SABIC CLN ganz übernehme, und er gehe davon aus, dass dies mit einem Aufschlag des Aktienkurses um 30 bis 40% geschehen würde. Mit der Erhöhung der Beteiligung von SABIC werde es unwahrscheinlicher, dass das Unternehmen aus seinem Engagement bald aussteige, und somit sei das zweite Szenario, dass CLN von einem anderen strategischen Investor übernommen oder von einem aktivistischen Aktionär gestückelt werde, unwahrscheinlicher geworden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:20,26 EUR +3,74% (04.03.2020, 11:00)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:21,70 CHF +3,43% (04.03.2020, 11:46)