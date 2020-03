ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (27.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Studie zu den Schweizer Chemieunternehmen die Aktie der Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) weiterhin zu kaufen.Lonza: Buchta schätze, dass innerhalb von LSI 70% des Umsatzes von stärker industriell ausgerichteten Geschäftsbereichen wie Wood, Coatings & Composites and Materials Protection (Bau, Elektronik, Automobil) stammen würden. Diese Unternehmen dürften eine geringere Nachfrage verzeichnen. Das Hygienegeschäft werde wahrscheinlich eine höhere Nachfrage verzeichnen (15% des LSI-Umsatzes). Niedrigere Inputkosten könnten die Rentabilität erhöhen. Für 2020 rechne Buchta mit einem LSD-Umsatzwachstum und einer Steigerung der KERN-EBITDA-Marge um +100 Bp.EMS: Mit einem Engagement in der Automobilindustrie von 60 bis 65% könnte EMS von der schwächeren Nachfrage während der Krise stark betroffen sein. Im 1Q und 2Q20 dürfte das Volumen im zweistelligen Bereich zurückgehen, und die Wechselkursauswirkungen würden sehr ungünstig sein. Die Verkaufspreise seien ebenfalls rückläufig. Niedrigere Inputkosten und Maßnahmen zur Kostenreduzierung könnten den Gewinn verbessern, aber die Prognose, die von einem stabilen EBIT für 2020 ausgehe, könnte gefährdet sein (Frage: 2H20-Trends).Clariant: Buchta erwarte, dass das Ölgeschäft unter dem niedrigen Ölpreis leiden werde, und Geschäftsbereiche wie Additive, Catalysis und die industrielle Sparte von CC könnten unter einer schwächeren Nachfrage beispielsweise aus der Automobil-, Elektronik-, Chemie- oder Bauindustrie leiden. Keine Prognose für 2020, aber Volumen und Gewinn würden wahrscheinlich negativ beeinflusst.Alle drei Schweizer Chemiegrößen dürften durch den Ausbruch von COVID19 Gegenwind erfahren, doch ihre Positionierung im Bereich Spezialchemikalien sei auf jeden Fall hilfreich. Hersteller von Massenchemikalien seien deutlich stärker betroffen. Bei ihnen würden sich aufgrund des niedrigeren Ölpreises, der gesunkenen Nachfrage und eines gewissen Überangebots die Spreads verengen. Für Schweizer Unternehmen sei dies sogar ein Vorteil. Im Vergleich sehen der Analyst in dieser Situation Lonza als am besten positioniert (erst recht im LPBN-Segment), während EMS am stärksten negativ betroffen sein dürfte (stark im Automobilsektor engagiert).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:14,685 EUR +0,10% (27.03.2020, 10:23)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:15,58 CHF -1,70% (27.03.2020, 10:09)